Прогноз погоди в Одесі на 17 січня
В Одесі у п’ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі близько 0°С, вдень 4-6°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 17 січня
По Одеській області завтра хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 2-7° тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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