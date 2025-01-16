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Прогноз погоди в Одесі на 17 січня

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В Одесі у п’ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі близько 0°С, вдень 4-6°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 17 січня

По Одеській області завтра хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 2-7° тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Вибір редакції: Екологи з’ясували, чому на одеському пляжі в море потрапляють нечистоти.

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