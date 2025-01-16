Как предупреждает горожан филиал «Инфоксводоканал», подача воды будет прекращена с 09:00 17 января до 07:00 18 января 2025 года по таким адресам:
- Люстдорфская дорога, 140-158/4, 159;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 2-38;
- ул. Костанди;
- ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 2-14, 1-13а;
- просп. Небесной Сотни, 1-91;
- ул. Инглези, 1-5;
- ул. Тополевая;
- ул. Академика Королева, 2-70, 1-37а;
- ул. Левитана, 32-110, 67-141;
- ул. Тульская, 1-17 линии.
Филиал «Инфоксводоканал» заранее приносит извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).