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Як живеться оленям у дельті Дунаю: розказали дослідники

Як живеться оленям у дельті Дунаю: розказали дослідники

Цього тижня в дельті Дунаю співробітники Дунайського біосферного заповідника проводили моніторинг тварин та зустріли трьох благородних оленів, яких на територію заповідника привезли навесні.

Про це повідомляють на сторінці ГО “Rewilding Ukraine”.

Як повідомляють дослідники, три благородних олені, яких вони зустріли, паслися у прибережній зоні острова Очаківський поблизу Вилкового.

олені

Вчені запевняють, що тварини виглядають здоровими та вгодованими. Адже в дунайських плавнях їм вдосталь корму – багато  видів осоки, різноманітних злаків та інших поживних рослин.

Окрім того, місцеві рибалки восени зустрічали ланей з дитинчатами у цьому районі дельти.

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Нагадаємо, 20 ланей європейських і 20 благородних оленів випустили на острів Білгородський в українській дельті Дунаю. Поголів’я тварин мало забезпечити  відновлення природного випасу.

Вони підтримують мозаїчний ландшафт, що створює місця мешкання для багатьох інших видів і сприяє збагаченню біорізноманіття. Також великі травоїди виїдають надлишок рослинності, зменшуючи ризик природних пожеж, –

повідомили на сторінці організації.

Наразі вчені не можуть обстежити приморську смугу дельти. Але з першими морозами можна буде відстежити переміщення та звички тварин по слідах.

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