Як живеться оленям у дельті Дунаю: розказали дослідники

Про це повідомляють на сторінці ГО “Rewilding Ukraine”.

Як повідомляють дослідники, три благородних олені, яких вони зустріли, паслися у прибережній зоні острова Очаківський поблизу Вилкового.

Вчені запевняють, що тварини виглядають здоровими та вгодованими. Адже в дунайських плавнях їм вдосталь корму – багато видів осоки, різноманітних злаків та інших поживних рослин.

Окрім того, місцеві рибалки восени зустрічали ланей з дитинчатами у цьому районі дельти.

Нагадаємо, 20 ланей європейських і 20 благородних оленів випустили на острів Білгородський в українській дельті Дунаю. Поголів’я тварин мало забезпечити відновлення природного випасу.

Вони підтримують мозаїчний ландшафт, що створює місця мешкання для багатьох інших видів і сприяє збагаченню біорізноманіття. Також великі травоїди виїдають надлишок рослинності, зменшуючи ризик природних пожеж, –

повідомили на сторінці організації.

Наразі вчені не можуть обстежити приморську смугу дельти. Але з першими морозами можна буде відстежити переміщення та звички тварин по слідах.