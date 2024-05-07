Готовили убийства Зеленского, Малюка и Буданова: кого задержали в Украине (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации Президента Украины

Реализовать планы должна была агентурная сеть, в состав входили два полковника Управления госохраны, которые «сливали» секретную информацию своим кураторам из москвы.

Как готовили убийства Зеленского, Буданова и Малюка

Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране Президента, которые могли бы взять Главу государства в заложники, а впоследствии его убить.

Кроме Владимира Зеленского враг планировал ликвидировать Главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. По данным СБУ, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой.

«План врага был следующим: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию. По координатам здания, где должно было находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся на месте поражения людей. После этого россияне планировали поразить еще одну ракету, в том числе для уничтожения следов применения дрона», — рассказали службе безопасности.

Для этого один из подозреваемых получил от представителей агентурной сети два FPV-дрона и два боеприпаса к ним. В дальнейшем он должен передать эти средства поражения другим соучастникам уголовного преступления для совершения взрыва.



СБУ зафиксировала как поездки подозреваемого за дронами и взрывчаткой в ​​другой регион Украины.

«О нашей спецоперации знали ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком пути к инаугурации, действительно стал провалом российской спецслужбы», — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Курировали подготовку к терракту сотрудники 9 управления департамента оперативной информации 5 службы, в частности:

⁠Максим Мишустин;

Дмитрий Перлин;

Алексей Корнев.

Однако такие намерения были своевременно разоблачены и документированы правоохранительными органами Украины. Таким образом удалось предотвратить завершение преступления, а подозреваемых – задержать.

Во время обысков по месту их жительства обнаружены вещи и документы с поличным.

Обоим задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.