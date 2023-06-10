Одессу снова атаковали шахедами и ракетами: есть погибшие и раненые (фото, видео)

В ночь с 9 на 10 июня 2023 года россияне атаковали Одессу боевыми дронами типа «Shahed-136/131». Об этом сообщает Оперативное командование (ОК) «Юг».

Как мы сообщали ранее, шахеды атаковали Одессу: в городе были слышны взрывы и стрельба. Воздушная тревога звучала трижды, первая продолжалась более полутора часов — с 23:12 и до 00:44, вторая продолжалась с 00:58 до 01:13 и третья воздушная тревога с 01:37 до 02:07.

Во время ночной дроновой атаки в Одесской области силами противовоздушной обороны все «Shahed-131/136» были уничтожены.

В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, вызвали возгорание.

Пожар площадью 50 кв. м. оперативно ликвидированы, но, к сожалению, трое гражданских погибли.

Взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг.

Более 10 человек получили ранения. Окончательная информация уточняется.

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Фото и видео: ОК «Юг»