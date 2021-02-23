Вакцинация от коронавируса: ВОЗ утвердила программу компенсации побочных эффектов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненному вакцинацией от COVID-19.
Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
Программа рассчитана на людей из 92 стран-участниц COVAX. Речь идет о странах с низким и средним уровнем дохода, в том числе и об Украине.
Программу намерены финансировать за счет небольшого сбора с каждой дозы вакцин по программе COVAX. Компенсацию можно будет получить в случае редких серьёзных побочных эффектов. Для этого не нужно будет обращаться в суд.
«Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX нацелена на значительное сокращение необходимости обращений в суды, что является потенциально длительным и дорогостоящим процессом», – говорится в сообщении.
Подавать заявки на компенсацию можно будет с 31 марта 2021 года на сайте программы https://covaxclaims.com/ (пока он работает в тестовом режиме). Там же будет опубликована разъяснительная информация по поводу получения компенсации.
Заявку на компенсацию смогут подать и те, кому вакцину введут до 31 марта.
Отметим, COVAX (Глобальный доступ к вакцинам против COVID-19) — это международная инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Задача COVAX заключается в том, чтобы закупить и распределить эффективные препараты между странами-участницами в зависмости от численности их населения. К COVAX присоединились более 150 стран мира.
Напомним, в Украину уже доставили 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которую производят в Индии.