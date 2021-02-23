Вакцинация от коронавируса: ВОЗ утвердила программу компенсации побочных эффектов

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Программа рассчитана на людей из 92 стран-участниц COVAX. Речь идет о странах с низким и средним уровнем дохода, в том числе и об Украине.

Программу намерены финансировать за счет небольшого сбора с каждой дозы вакцин по программе COVAX. Компенсацию можно будет получить в случае редких серьёзных побочных эффектов. Для этого не нужно будет обращаться в суд.

«Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX нацелена на значительное сокращение необходимости обращений в суды, что является потенциально длительным и дорогостоящим процессом», – говорится в сообщении.

Подавать заявки на компенсацию можно будет с 31 марта 2021 года на сайте программы https://covaxclaims.com/ (пока он работает в тестовом режиме). Там же будет опубликована разъяснительная информация по поводу получения компенсации.

Заявку на компенсацию смогут подать и те, кому вакцину введут до 31 марта.

Отметим, COVAX (Глобальный доступ к вакцинам против COVID-19) — это международная инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Задача COVAX заключается в том, чтобы закупить и распределить эффективные препараты между странами-участницами в зависмости от численности их населения. К COVAX присоединились более 150 стран мира.

Напомним, в Украину уже доставили 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которую производят в Индии.