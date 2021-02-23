Новости Одессы и Одесской области

Вакцинация от коронавируса: ВОЗ утвердила программу компенсации побочных эффектов

Вакцинация от коронавируса: ВОЗ утвердила программу компенсации побочных эффектов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненному вакцинацией от COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Программа рассчитана на людей из 92 стран-участниц COVAX. Речь идет о странах с низким и средним уровнем дохода, в том числе и об Украине.

Программу намерены финансировать за счет небольшого сбора с каждой дозы вакцин по программе COVAX. Компенсацию можно будет получить в случае редких серьёзных побочных эффектов. Для этого не нужно будет обращаться в суд.

«Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX нацелена на значительное сокращение необходимости обращений в суды, что является потенциально длительным и дорогостоящим процессом», – говорится в сообщении.
Подавать заявки на компенсацию можно будет с 31 марта 2021 года на сайте программы https://covaxclaims.com/ (пока он работает в тестовом режиме). Там же будет опубликована разъяснительная информация по поводу получения компенсации.
Заявку на компенсацию смогут подать и те, кому вакцину введут до 31 марта.

Отметим, COVAX (Глобальный доступ к вакцинам против COVID-19) — это международная инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Задача COVAX заключается в том, чтобы закупить и распределить эффективные препараты между странами-участницами в зависмости от численности их населения. К COVAX присоединились более 150 стран мира.

Напомним, в Украину уже доставили 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которую производят в Индии.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить