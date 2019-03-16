﻿ Как в Одессе День святого Патрика отмечают - Одесская Жизнь

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Как в Одессе День святого Патрика отмечают

Как в Одессе День святого Патрика отмечают

День святого Патрика был провозглашён христианским праздником в начале XVII века и отмечается католической церковью, Русской православной церковью и отдельными направлениями протестантов, но особо почитается в Ирландии, где считается небесным покровителем.

Хоть День святого Патрика и отмечается 17 марта, в Одессе его начали праздновать уже сегодня. В связи с этим на центральных улицах города провели 10-й юбилейный фестиваль. Участники действа станцевали ирландский танец возле Дюка и прошлись колонной по Приморскому бульвару, мимо Оперного, по Ришельевской и Дерибасовской в Горсад.день святого патрика

Как сообщает Odessit, во флешмобе участвовали около сотни людей в зеленых нарядах с элементами национальной ирландской одежды.день святого патрика

Ранее мы рассказывали об необычном Шевченко, представленном в Художественном музее.

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