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Классика, народные промыслы и постмодерн. В Художественном музее демонстрируют “Тарасову коллекцию”

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  • шевченко
  • Осенью прошлого года известный в Одессе коллекционер украинского искусства и всего, что с ним связано Тарас Максимюк, предложил передать в дар свое собрание Одесскому художественному музею. А это, ни много ни мало несколько тысяч предметов. Среди них – иконы, картины, рукописи, рисунки и книги, начиная с 1834 года. И тут руководство ОХМ оказалось в том положении, когда и “хочется и колется” – увы, здание музея, построенное в 1828 году не может вместить в свои хранилища этот дар. Поэтому для начала решили демонстрировать части коллекций, и начали с собрания работ украинского классика Михаила Жука – писателя, драматурга, художника-иллюстратора. На стенах – рисунки, литографии, обложки книг Жука. А в отдельном зале – одна из жемчужин украинского модерна, панно “Белое и черное”. Оно выполнено на грубой бумаге несколькими техниками одновременно. Юноша, изображенный на панно – еще один украинский классик, юный Павло Тычина, а девушка – его возлюбленная. Вторая часть выставки представлена произведениями декоративно-прикладного искусства из фондов музея. И опять таки, оказывается, в недрах музея прячутся настоящие сокровища – более тысячи экспонатов как неизвестных авторов, так и мастеров с мировым именем, например, пять работ Марии Приймаченко. Третья “страница” – постмодернистский проект “Квантовый прыжок Шевченко”. Тут представлены попытки взглянуть на десятилетиями сложившийся образ по-новому и зафиксировать современные популярные культурные образы. При этом авторы напоминают, что Шевченко, это не застывший в веках экспонат, забальзамированный когда-то идеологами, а творческий человек и авантюрист. Справка: Одесский художественный музей был основан 120 лет тому назад. При основании его коллекция составляла 700 экспонатов. Сегодня количество экспонатов превышает 10000 единиц. Еще с середины 80-х музей начал ощущать нехватку площади, но сейчас, по словам руководства, эта проблема стала критической.
  • Осенью прошлого года известный в Одессе коллекционер украинского искусства и всего, что с ним связано Тарас Максимюк, предложил передать в дар свое собрание Одесскому художественному музею. А это, ни много ни мало несколько тысяч предметов. Среди них – иконы, картины, рукописи, рисунки и книги, начиная с 1834 года. И тут руководство ОХМ оказалось в том положении, когда и “хочется и колется” – увы, здание музея, построенное в 1828 году не может вместить в свои хранилища этот дар. Поэтому для начала решили демонстрировать части коллекций, и начали с собрания работ украинского классика Михаила Жука – писателя, драматурга, художника-иллюстратора. На стенах – рисунки, литографии, обложки книг Жука. А в отдельном зале – одна из жемчужин украинского модерна, панно “Белое и черное”. Оно выполнено на грубой бумаге несколькими техниками одновременно. Юноша, изображенный на панно – еще один украинский классик, юный Павло Тычина, а девушка – его возлюбленная. Вторая часть выставки представлена произведениями декоративно-прикладного искусства из фондов музея. И опять таки, оказывается, в недрах музея прячутся настоящие сокровища – более тысячи экспонатов как неизвестных авторов, так и мастеров с мировым именем, например, пять работ Марии Приймаченко. Третья “страница” – постмодернистский проект “Квантовый прыжок Шевченко”. Тут представлены попытки взглянуть на десятилетиями сложившийся образ по-новому и зафиксировать современные популярные культурные образы. При этом авторы напоминают, что Шевченко, это не застывший в веках экспонат, забальзамированный когда-то идеологами, а творческий человек и авантюрист. Справка: Одесский художественный музей был основан 120 лет тому назад. При основании его коллекция составляла 700 экспонатов. Сегодня количество экспонатов превышает 10000 единиц. Еще с середины 80-х музей начал ощущать нехватку площади, но сейчас, по словам руководства, эта проблема стала критической.
  • худмузей
  • шевченко

В течении месяца, с 15 марта по 15 апреля в Одесском художественном музее покажут проект “Тарасова коллекция в воображаемом музее”.

Осенью прошлого года известный в Одессе коллекционер украинского искусства и всего, что с ним связано Тарас Максимюк, предложил передать в дар свое собрание Одесскому художественному музею. А это, ни много ни мало, – несколько тысяч экспонатов. Среди них – иконы, картины, рукописи, рисунки и книги, начиная с 1834 года. И тут руководство ОХМ  оказалось в том положении, когда и “хочется и колется” – увы, здание музея, построенное в 1828 году не может вместить в свои хранилища этот дар. Поэтому для начала решили демонстрировать части коллекций, и начали с собрания работ украинского классика Михаила Жука – писателя, драматурга, художника-иллюстратора. На стенах – рисунки, литографии, обложки книг творца. А в отдельном зале – одна из жемчужин украинского модерна, панно “Белое и черное”. Оно выполнено на грубой бумаге несколькими техниками одновременно. Юноша, изображенный на панно – еще один украинский классик, юный Павло Тычина, а девушка – его возлюбленная.

Вторая часть выставки представлена произведениями декоративно-прикладного искусства из фондов музея. И опять таки, оказывается, в недрах музея прячутся настоящие сокровища – более тысячи экспонатов как неизвестных авторов, так и мастеров с мировым именем, например, пять работ Марии Приймаченко.

Третья “страница” – постмодернистский проект “Квантовый прыжок Шевченко”. Тут представлены попытки взглянуть на десятилетиями сложившийся образ по-новому и зафиксировать современные популярные культурные образы. При этом авторы напоминают, что Шевченко, это не застывший в веках экспонат, забальзамированный когда-то идеологами, а творческий человек и авантюрист.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала о необычном подарке к юбилею Шевченко, сделанный в Одессе.

Справка “ОЖ”:

Одесский художественный музей был основан 120 лет тому назад. При основании его коллекция составляла 700 экспонатов. Сегодня количество экспонатов превышает 10000 единиц. Еще с середины 80-х музей начал ощущать нехватку площади, но сейчас, по словам руководства,  эта проблема стала критической.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

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