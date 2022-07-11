Как прошла ночь в Одессе: тот случай, когда можно не спать

Обстрелов и воздушных тревог в Одессе минувшей ночью не было. Зато ВСУ по всему фронту уничтожают вражеские тылы. А на Юге наша армия готовится освобождать оккупированную территорию.

Об этом рассказал спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

Это тот случай, когда можно не спать целые сутки, всю ночь, когда только успеваешь считать те локации, где взлетают в воздух боекомплекты врага, где уничтожаются вражеская техника и рашисты. Где минусуются центры управления так называемой росгвардии. По всей Украине за минувшие сутки – минимум 7 локаций, где был уничтожен враг. Это соответствующая работа соответствующих сил,

— рассказал Братчук.

И добавил, что ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. И это заслуга наших вооруженных сил. Поэтому не стоит забывать верить в них и поддерживать.

С другой стороны спикер ОВА отметил, что вероятность ракетных ударов остается постоянной. В море остаются два ракетоносца, несущих на своих бортах 16 крылатых ракет. Поэтому не стоит забывать правильно действовать в случае сигналов воздушной тревоги.

Также Сергей Братчук сообщил, что по всей Украине, в частности, Киеве и Одесской области усилена контрдиверсионная работа. Подробности этой работы он обещал рассказать немного позже. Но уже есть лица, подозреваемые к причастности к диверсионно-разведывательным группам врага.

Вот с таким утренним настроением, когда мечтаем о деоккупации нашего Украинского Юга, когда знаем, что золотое правило не мешать нашим вооруженным силам остаётся неизменным, мы начинаем новый день и помним, что «Украина понад усе»,

— с таким оптимистическим взглядом в будущее закончил свое утреннее обращение Сергей Братчук.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала об общей остановке на фронте.