Война, день 138-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 11 июля 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались сто тридцать восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в численном составе и характере деятельности не отмечается. Враг обстрелял из ствольной артиллерии район населённого пункта Карповичи Черниговской области.

На Слобожанском направлении подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск. Враг принимает меры по обеспечению подразделений материально-техническими средствами.

Оказывал огненное влияние из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах города Харькова и населенных пунктов Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное.

На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Богородичного. Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отразили.

На Донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

На Новопавловском направлении враг ведет штурмовые действия по улучшению тактического положения. Вдоль линии столкновения оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий. Активизировалась штурмовая и армейская авиация.

На Краматорском направлении активные действия противник не проводил.

Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное.

На Бахмутском направлении совершает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клищиевки и Нью-Йорка.

Нанес ракетно-авиационные удары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Угледар, Времовка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмак янское. Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиационных ударов в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

Очередная враждебная попытка наступления в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Белая Криница, Калиновка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Широкое, Киселевка, Партизанское, Котлярево, Посад-Покровское и Прибужское.

В Акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на поражении важных объектов военной и гражданской инфраструктуры крылатыми ракетами, блокировании действий сил и средств Военно-Морских Сил и Государственной пограничной службы Украины.

В готовности к ракетным ударам противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Украинские воины стойко удерживают оборону и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке. Продолжается поражение вражеских командных пунктов разного уровня и складов боеприпасов.