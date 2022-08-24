Как прошел День Независимости в Одесской области? (видео)

Сегодняшний день, среда 24 августа 2022 года, День Независимости Украины, прошел в Одессе и Одесской области хоть и под сигналы воздушной тревоги, но без обстрелов.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.
Но главное в сегодняшнем видеообращении Марченко – 31-я годовщина Независимости Украины.
«В этом году мы показали всему миру свое стремление к свободе и независимости. Сейчас наша страна ежедневно противостоит военной агрессии россии. Враг стремится уничтожить наше государство, но мы сильны и храбры, и не отдадим своей независимости, ведь боролись за нее на протяжении столетий и заплатили за нее очень высокую цену»,
– сказал глава Одесской ОВА.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета