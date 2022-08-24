Как прошел День Независимости в Одесской области? (видео)

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Среди его традиций – военный парад в Киеве, фестивали, концерты. Но в этом году этот день впервые проходит в условиях полномасштабной войны, а из-за угрозы ракетных атак со стороны страны-агрессора все торжества отменены. Но украинцы продолжают героическую борьбу за свою свободу, которой удалось добиться 31 год назад.

Весьма занимательное видео обнародовал на днях Институт национальной памяти: в нем отображена история Украины за 15 минут. В нем даются ответы на вопросы о том, какие народы населяли территорию нашей страны и откуда здесь взялась россия, начавшая претендовать на украинские земли, а также показано, как украинцы раз за разом возрождали свое государство.

И сегодня, когда наша страна отмечает 31-ю годовщину своей Независимости, пересмотреть это видео будет как никогда уместно.

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