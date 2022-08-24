День Независимости: одесситов поздравил мэр Геннадий Труханов

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил одесситов с 31-й годовщиной Независимости Украины.
Праздничное поздравление опубликовано на сайте мэрии.
Как отметил Труханов, стремления украинцев неизменны: свобода, суверенность, демократическое общество, европейские ценности.
«Вот эти ценности мы сегодня защищаем от тех, у кого их вообще нет. Украинская Независимость – это пример борьбы за свободное будущее, которое никогда не отберут российские оккупанты, и они уже имели возможность в этом убедиться»,
– говорится в сообщении.
Также мэр Одессы передал низкий поклон нашим Вооруженным силам и всем, кто противостоит врагу.
«Верю в нашу Победу и то, что скоро над нами будет мирное украинское небо»,
– добавил Геннадий Труханов.
Фото пресс-службы Одесского горсовета