День Независимости: одесситов поздравил мэр Геннадий Труханов

Как отметил Труханов, стремления украинцев неизменны: свобода, суверенность, демократическое общество, европейские ценности.

«Вот эти ценности мы сегодня защищаем от тех, у кого их вообще нет. Украинская Независимость – это пример борьбы за свободное будущее, которое никогда не отберут российские оккупанты, и они уже имели возможность в этом убедиться»,