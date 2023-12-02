В Одессе объявили сбор на одеяла для раненных военных: как приобщиться

Об сборе средств на согревающие одеяла сообщила на своей странице в facebook одесский волонтер Катерина Ножевникова.

«На херсонском направлении выходит очень длинное плечо эвакуации. Никакого «золотого часа» и, даже часов, к сожалению и в помине нет. Бывает, что и сутки могут понадобиться на эвакуацию. Бывает и больше.

У более чем 80 % пациентов, которых не удалось спасти, температура тела составила менее 34 °C. Гипотермия такой степени усиливает кровотечение. Смертность среди раненых с гипотермией вдвое превышает смертность среди раненых с похожими поражениями с нормальной температурой тела», — пояснила волонтер.

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Предотвращать гипотермию гораздо проще, чем лечить ее. Оптимальный способ достичь этого – применять согревающие одеяла.

Запрос на херсонское направление сейчас очень велик — около 1000 штук.

Катерина Ножевникова предоставила реквизиты, по которым можно приобщиться для помощи военным:

Приват 4246001003297797