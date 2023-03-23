Сегодня одесской 126-й бригаде теробороны год: неожиданные поздравления 

126-я отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса сегодня отмечает год с момента своего создания. Воинов поздравили как командование, так и известные украинцы. “Одесская жизнь” присоединяется к поздравлениям, тем более, что среди защитников есть и сотрудники нашего издания.

В сообщении Оперативного командования Юг говорится:

Поздравляем с Днем создания личный состав 126 отдельной бригады территориальной обороны г.Одесса. Именно год назад, в разгар войны, 23 марта, в городе Одесса была дополнительно создана еще одна бригада теробороны, куда вошли настоящие патриоты своего края, которые без промедлений и лишних обдумываний встали на защиту родного дома.

Формирование и становление воинской части происходило стремительными темпами. В бригаде ежедневно, без выходных, проходили тренировки, и в кратчайшие сроки из добровольцев были сформированы боеспособные подразделения, которые во взаимодействии с другими видами и родами войск героически противостояли враждебному нашествию на юге Украины, Николаевской и Херсонской областях.

Почетный боевой путь воинской части сложный и победоносный. И сегодня личный состав продолжает достойно выполнять поставленные боевые задачи и умело уничтожать врага.

Победы и подвиги, проявленные военнослужащими бригады, навсегда войдут в новейшую историю Украины.

Вечная память павшим воинам, отдавшим свою жизнь, отстаивая независимость и территориальную целостность нашего государства.

Честь и Слава военнослужащим, стоящим на защите и обороне, проявляя свой стальной характер, мужество и героизм!

Кроме коллег и командования, одесских теробороновцев поздравили известные украинцы и звезды шоу бизнеса. Подробности смотрите на видео ниже.







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