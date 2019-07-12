Как одесский Оперный готовится встречать кинофестиваль

Перед театром уже расстелили красную дорожку, идут последние приготовления ко встрече звёзд.

Корреспондент “Одесской жизни” сегодня утром побывала возле Театра оперы и балета, где вечером пройдёт церемония открытия десятого, юбилейного международного кинофестиваля.

Движение перед театром перекрыто, установлено ограждение, смонтирован большой экран и даже “красная дорожка” уже расстелена – почетные гости пойдут по ней начиная с пяти часов. Сейчас здесь находятся только рабочие, любопытные прохожие и журналисты.

Ведутся последние приготовления – монтируется фотозона с логотипами ОМКФ и аппаратура для трансляции.

Напомним, в программе нынешнего кинофорума будет представлено 110 фильмов из 18 стран: Украины, Колумбии, Аргентины, Нидерландов, Германии, Швеции, Уругвая, Литвы, США, Великобритании, Италии, Албании, Китая, Люксембурга, Бельгии, Израиля, Франции и Грузии.

Самой яркой звездой фестиваля станет Катрин Денев.

Изюминкой события называют две ленты, которым более 90 лет: одна из них – немой фильм американских режиссеров Джорджа У. Хилла и Кларенса Брауна “Казаки” (1928 г.), который покажут в формате опен-эйр на Потемкинской лестнице 13 июля, в сопровождении симфонического оркестра и хора. Фильм “Казаки” был снят по мотивам повести Льва Толстого, а главную роль казака Лукашки сыграл один из самых известных актеров немого кино Джон Гилберт.

Церемония закрытия кинофестиваля состоится 20 июля.