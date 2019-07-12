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Новости Одессы и Одесской области

Как одесский Оперный готовится встречать кинофестиваль

Как одесский Оперный готовится встречать кинофестиваль

Перед театром уже расстелили красную дорожку, идут последние приготовления ко встрече звёзд.

Корреспондент “Одесской жизни” сегодня утром побывала возле Театра оперы и балета, где вечером пройдёт церемония открытия десятого, юбилейного международного кинофестиваля.

Движение перед театром перекрыто, установлено ограждение, смонтирован большой экран и даже “красная дорожка” уже расстелена – почетные гости пойдут по ней начиная с пяти часов. Сейчас здесь находятся только рабочие, любопытные прохожие и журналисты.

Ведутся последние приготовления – монтируется фотозона с логотипами ОМКФ и аппаратура для трансляции.

Напомним, в программе нынешнего кинофорума будет представлено 110 фильмов из 18 стран: Украины, Колумбии, Аргентины, Нидерландов, Германии, Швеции, Уругвая, Литвы, США, Великобритании, Италии, Албании, Китая, Люксембурга, Бельгии, Израиля, Франции и Грузии.

Самой яркой звездой фестиваля станет Катрин Денев.

Изюминкой события называют две ленты, которым более 90 лет: одна из них – немой фильм американских режиссеров Джорджа У. Хилла и Кларенса Брауна “Казаки” (1928 г.), который покажут в формате опен-эйр на Потемкинской лестнице 13 июля, в сопровождении симфонического оркестра и хора. Фильм “Казаки” был снят по мотивам повести Льва Толстого, а главную роль казака Лукашки сыграл один из самых известных актеров немого кино Джон Гилберт.

Церемония закрытия кинофестиваля состоится 20 июля.

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Мария Котова
Мария Котова
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