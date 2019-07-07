Что смотреть на Юбилейном одесском кинофестивале

Одесскому кинофестивалю в этом году 10 лет. Дата серьезная и программа фестиваля ей соответствует. Мы попросили Алексея Овчинникова — сценариста, продюсера и любителя кино поделиться с читателями «наводками» на фильмы, которые нельзя пропустить.

Программа “Фестиваль фестивалей”: лучшие картины мирового кинематографа в Одессе

Большой зрительский интерес вызывает программа «Фестиваль фестивалей», ведь здесь можно увидеть фильмы-победители и фильмы-лауреаты крупнейших кинофестивалей прошедшего года.

В этом году на ОМКФ будет внушительное представительство Каннского кинофестиваля: покажут новый фильм Педро Альмадовара «Боль и слава», который заслужил восторженные отзывы кинокритиков, а исполнитель главной роли, Антонио Бандерас, получил в Каннах приз за лучшую актерскую работу. Фильм раскрывает переживания талантливого режиссера на закате творческого и жизненного пути. Второй гость с Лазурного берега — мистическая драма «Бакурау». В фильме идет речь о бразильской глубинке, которая неожиданно пропадает с географических карт. В Каннах картина получила приз жюри.

Главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотая пальмовая ветвь» — в этом году досталась южнокорейскому фильму «Паразиты». Его тоже можно будет увидеть на ОМКФ, советуем не пропустить: режиссер картины Пон Джун Хо славится умением неожиданно раскручивать сюжет.

Фильм «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида — это гость с еще одного престижного кинофестиваля — Берлинского. И не просто гость, а обладатель главного приза. Фильм поднимает проблемы самоидентичности и вхождения в новую культурную среду.

Драма «Королевство» завоевала призы в семи номинациях на испанском кинофестивале «Гойя». Фильм посвящен коррупции в политической среде, поэтому нам будет вдвойне интересно его посмотреть.

Международная конкурсная программа: кто будет бороться за “Золотого Дюка”

В этом году ОМКФ представляет четыре конкурсные программы: Международный конкурс, Конкурс Европейских документальных фильмов, Национальный конкурс: полный и короткий метр.

Гран-при — статуэтку «Золотой Дюк» — получит фильм Международной конкурсной программы, который выберут зрители. Эта традиция неизменна с первого кинофестиваля.

Международная программа состоит из 12 фильмов. Это картины из Колумбии, Швеции, Китая, Люксембурга, Франции, Литвы, Бельгии, Израиля. Грузии, Украины, Великобритании, Нидерландов, Уругвая, США, Албании, Италии.

Особого внимания заслуживают датская мелодрама о любовных отношениях мачехи и взрослого пасынка «Королева сердец», китайский фильм «Путь соглашения» о буднях китайских коллекторов и итальянская комедийная фантасмагория, действие которой происходит на прекрасной Сардинии — «Человек, который купил Луну». Впрочем, киноманы, конечно, должны увидеть все фильмы, чтобы принять взвешенное решение во время голосования.

Украинский фильм, который принимает участие в конкурсной программе, это картина Наримана Алиева «Домой». В этом году ее показывали в Каннах в программе «Особый взгляд».

Кинопоказ на Потемкинской лестнице. Что будет в этом году?

Уже традиционно во второй день фестиваля на Потемкинской лестнице состоится киноперформанс. В этом году на огромном экране покажут фильм «Казаки», который был снят на студии MGM (США- прим. ред) в 1928 году. Съемки проходили в Лорел-каньоне, где специально для фильма построили настоящую казацкую станицу. Кинематографисты очень ответственно отнеслись к подлинности реквизита — использовали аутентичную одежду и предметы быта.

Что касается второй составляющей киноперформанса — музыкальной, то за нее «отвечает» композитор Роберт Исраэль. Он давно специализируется на музыкальном сопровождении классических фильмов. К событию на Потемкинской лестнице Исраэль написал музыку в которой использовал аранжировки украинских композиторов: Лысенко, Стеценко, Гулака-Артемовского, а также народные песни.

Гала-премьеры: выбор огромный

Конечно же нас ждет букет фестивальных гала-премьер — это программа фильмов, которые впервые демонстрируются в нашей стране.

Самой смелой премьерой можно назвать «Золотую перчатку» Фатиха Акина. Это кино основано на реальных фактах и рассказывает о немецком Чикатило. Поэтому ни в коем случае не берите на сеанс детей.

Кроме того в этой программе стоит обратить внимание на комедийный фильм ужасов «Маленькое красное платье», на триллер «Работа без авторства», который номинировался на Оскар, и на картину Кена Лоуча «Вас не было на месте», которая рассказывает о неорабстве. И конечно же не пропустите нашумевший фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают».

Специальные показы — дань ушедшим кинематографистам

На специальных показах фестиваль отдаст дань памяти ушедшим за этот год великим кинематографистам. В память о Милоше Формане будут показаны его смешные и немного грустные «Любовные похождения блондинки». А классика французского кино режиссера Аньес Варда вспомнят дважды: ей посвящен спец-показ фильма «Варда по Аньес», а также ее фильм «Создания» будет демонстрироваться в ретроспективе Катрин Денев.

Кроме того нельзя пропускать новый фильм Сергея Лозницы «Процесс». Кино тяжелое — посвящено сталинским репрессивным процессам, но обязательное к просмотру.

Гости фестиваля: кинодива Катрин Денев и режиссер Майк Ли

В этом году Одессу посетит суперзвезда французского и мирового кино — Катрин Денев. На фестивале ретроспектива Денев будет состоять из трех лент: триллера «Создания», драмы «Прощание с ночью» и сказки «Ослиная шкура».

Фильм «Прощание с ночью» — одна из последних ролей актрисы, покажет сегодняшнюю Денев. Работа актрисы в фантазийном триллере «Создания», где она играет в дуэте с Мишелем Пикколи, — это дань «новой волне» во французском кино 60-х годов прошлого века. А если вы собираетесь на фестиваль с детьми, — смело идите на «Ослиную шкуру» — здесь вы увидите кинозвезду в роли сказочной принцессы.

Еще один почетный гость фестиваля — британец Майк Ли. Режиссер чуть было не стал единственным живущим обладателем трех главных наград ведущих кинофестивалей мира: Каннского, Венецианского и Берлинского. Но в Берлине ему удалось получить только второй приз — «Серебряного медведя».

В дни фестиваля состоится украинская премьера последнего фильма Майка Ли «Питерлоо». В фильме режиссер исследует противостояние демонстрантов и полиции. Также в ретроспективе абсурдистская комедия «Обнаженные» и победитель Каннского фестиваля 1996 года — трагикомедия «Тайны и ложь». Обратите внимание на этот фильм — это возможно самый нежный антирасистский фильм в истории кино.

И в конце несколько слов о самом необычном и оригинальном из всего, что запланировано на кинофестивале в этом году: в Зеленом театре состоится показ классического фильма «Кабинет доктора Калигари» в сопровождении совсем неклассической британской группы «The Tiger Lillies». Британцы известны умением устраивать яркое шоу с примесью хулиганства, поэтому нас ждет неординарный перфоманс.

Фото: Юлии Сущенко и пресс-служба ОМКФ