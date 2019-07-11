На время проведения ОМКФ изменятся маршруты городского транспорта

С 12 по 20 июля в Одессе пройдет десятый Международный одесский кинофестиваль» (ОМКФ). Для проведения ряда событий этого грандиозного киноперфоманса будут временно изменены схемы движения транспорта в центре города, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, для подготовки проведения торжественных церемоний открытия и закрытия ОМКФ будет временно перекрыто автомобильное движение по ул. Ланжероновской (угол Театральной площади) и по ул. Ришельевской (угол ул. Дерибасовской):

с 10:00 12 июля до 01:00 13 июля,

с 10:00 20 июля до 01:00 21 июля.

Для подготовки проведения торжественных церемоний открытия и закрытия ОМКФ (монтаж и демонтаж оборудования) будет ограничено автомобильное движение и разрешен беспрепятственный проезд грузового транспорта на ул. Ланжероновскую угол Театральной площади:

с 07:00 10 июля до 16:00 12 июля

с 07:00 13 июля до 20:00 14 июля

с 07:00 18 июля до 16:00 20 июля

с 07:00 21 июля до 20:00 22 июля.

На время показа кинофильма и проведения арт-представления на Потемкинской лестнице временно будет перекрыто автомобильное движение (кроме общественного транспорта) по ул. Приморской – от Военного спуска до Таможенной площади*:

13 июля с 19:00 до 24:00 и 19 июля с 19:00 до 24:00.

*На это время остановка «Морвокзал» для автобусных маршрутов общего пользования № 100а, 110, 120, 155, 190, 210 и троллейбусного маршрута № 10 в обоих направлениях будет перенесена на 200 м вперед по ходу движения транспорта.

Кроме того, Театральная площадь и ул. Дерибасовская (на отрезке от ул. Ришельевской до ул. Пушкинской) будут освобождены от автотранспорта на время проведения церемоний открытия и закрытия фестиваля

с 18:00 11 июля и с 18:00 19 июля.

На время проведения церемоний открытия и закрытия ОМКФ с 16:00 12 и 20 июля на ул. Дерибасовской на отрезке от ул. Ришельевской до ул. Пушкинской будут организованы места для парковки автомобилей почетных гостей и транспорта ОМКФ.

Ранее “Одесская жизнь” выясняла, какие фильмы ОМКФ нельзя пропустить истинным киноманам.