Новости Одессы и Одесской области

Россия продолжает террор одесситов: в городе раздаются взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Россия продолжает террор одесситов: в городе раздаются взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Враг продолжает атаковать Одессу и область с воздуха. Днем, 6 марта, в городе раздались взрывы. Предварительно, есть прилет.

Воздушная тревога в Одессе прозвучала в 10:41. Вскоре раздались два мощных взрыва.

Украинские мониторинговые каналы пишут, что удар по Одессе нанесен баллистической ракетой «Искандер».

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» уточняет, что пуск был с Джанкойского района.

По характеристикам это был Искандер-М или северокорейский клон этой ракеты.

На месте прилета виднеется дым. Информация о последствиях уточняется.

В ночь на 6 марта враг в очередной раз атаковал Одесскую область дронами-камикадзе, их целью были, в частности, промышленные объекты прибрежной зоны. Обломками сбитых дронов повреждены жилые дома и газопровод, но на этот раз обошлось без погибших и пострадавших.

ОБНОВЛЕНО в 11:27

В 11:21 объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения для южных областей.

ОБНОВЛЕНО в 12:18

Ракетная атака на Одессу может быть связана с предполагаемым визитом президента Владимира Зеленского.

Как сообщают греческие СМИ, сегодня в Одессу прибыл премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Сообщается, что у него запланирована встреча с президентом Зеленским. Также в одесских пабликах появилось видео, предварительно, с кортежем Зеленского в городе.

 

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