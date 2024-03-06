Россия продолжает террор одесситов: в городе раздаются взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Враг продолжает атаковать Одессу и область с воздуха. Днем, 6 марта, в городе раздались взрывы. Предварительно, есть прилет.
Воздушная тревога в Одессе прозвучала в 10:41. Вскоре раздались два мощных взрыва.
Украинские мониторинговые каналы пишут, что удар по Одессе нанесен баллистической ракетой «Искандер».
Телеграм-канал «Николаевский Ванек» уточняет, что пуск был с Джанкойского района.
По характеристикам это был Искандер-М или северокорейский клон этой ракеты.
На месте прилета виднеется дым. Информация о последствиях уточняется.
В ночь на 6 марта враг в очередной раз атаковал Одесскую область дронами-камикадзе, их целью были, в частности, промышленные объекты прибрежной зоны. Обломками сбитых дронов повреждены жилые дома и газопровод, но на этот раз обошлось без погибших и пострадавших.
ОБНОВЛЕНО в 11:27
В 11:21 объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения для южных областей.
ОБНОВЛЕНО в 12:18
Ракетная атака на Одессу может быть связана с предполагаемым визитом президента Владимира Зеленского.
Как сообщают греческие СМИ, сегодня в Одессу прибыл премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Сообщается, что у него запланирована встреча с президентом Зеленским. Также в одесских пабликах появилось видео, предварительно, с кортежем Зеленского в городе.