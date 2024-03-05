Одессу снова атакуют дроны: в городе вспышки и взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Поздно вечером 5 марта в Одессе снова прозвучали сигналы воздушной тревоги. Сначала появились сообщения о беспилотниках в области: Вилковом и Березовке (это юг и север региона).

Затем радиус атаки стал сужаться и дроны зашли на город с южной (Аркадия, Таирова) и северной (Фонтанка, поселок Котовского) сторон. Их встретили огнем из зенитных орудий, пулеметов и пусками ракет ПВО защитники одесского неба.

Знайти найближче укриття можна на інтерактивній карті «Бомбосховища/Укриття».

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Уже в самом начале атаки дома одесситов сотрясли мощные взрывы. По предварительной информации так над морем были сбиты с помощью ракет первые “Шахеды”.

В город еще некоторое время слышалась стрельба и разрывы снарядов, но к половине двенадцатого все стихло. Но атака, судя по всему, не прекратилась, мониторинговые каналы сообщают об очередной группе беспилотников над морем.

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ОБНОВЛЕНО в 23:45

Враг не заставил себя долго ждать. Спустя 15 минут, около 23:45 новая волна дронов достигла пределов города. ПВО возобновила работу.

ОБНОВЛЕНО в 0:30

Предварительно, Одесса и районы региона атаку дронов отбили. Остальные «Шехеды» изменили курс на другие области Украины. Официальной информации о прилетах, пострадавших и разрушениях пока не поступало. Но ряд местных телеграмм-каналов сообщает, что в городе зафиксированы частичные разрушения жилых домов и пожар. По пострадавшим информация уточняется. Было ли это попадание дрона или падение его обломков, неизвестно.