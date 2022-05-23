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Как одесская терроборона проводит усиленные боевые тренировки (фоторепортаж)

Как одесская терроборона проводит усиленные боевые тренировки (фоторепортаж)

Бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса усердно тренируются, ведь в любой момент подразделение может быть направлено в зону боевых действий.

Подборки снимков о процессе боевой подготовки терробороновцев опубликованы на facebook-страницах самой бригады и Оперативного командования «Юг».

В ОК «Юг» так комментрируют процесс подготовки:

«Военнослужащие 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса продолжают усиленную огневую подготовку и оттачивают мастерство по слаженности действий по перемещению в незнакомой местности».

А представители самого подразделения дополняют:

«Бойцы нашей бригады продолжают оттачивать свое мастерство и в любое время готовы дать достойный отпор рашистскому врагу».

Отметим, что тренировки терробороновцев точно не проходят даром. Недавно мы рассказывали, как бойцы подразделения вместе с артиллерией ВСУ уничтожили бронетехнику российских оккупантов.

тренировка терробороны
тренировка терробороны
тренировка терробороны
тренировка терробороны
тренировка терробороны
тренировка терробороны
тренировка терробороны
тренировка терробороны
боец стреляет из пистолета
снаряжает магазин пистолета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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