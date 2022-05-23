Как одесская терроборона проводит усиленные боевые тренировки (фоторепортаж)

Бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса усердно тренируются, ведь в любой момент подразделение может быть направлено в зону боевых действий.
Подборки снимков о процессе боевой подготовки терробороновцев опубликованы на facebook-страницах самой бригады и Оперативного командования «Юг».
В ОК «Юг» так комментрируют процесс подготовки:
«Военнослужащие 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса продолжают усиленную огневую подготовку и оттачивают мастерство по слаженности действий по перемещению в незнакомой местности».
А представители самого подразделения дополняют:
«Бойцы нашей бригады продолжают оттачивать свое мастерство и в любое время готовы дать достойный отпор рашистскому врагу».
Отметим, что тренировки терробороновцев точно не проходят даром. Недавно мы рассказывали, как бойцы подразделения вместе с артиллерией ВСУ уничтожили бронетехнику российских оккупантов.
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