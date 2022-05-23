Как одесская терроборона проводит усиленные боевые тренировки (фоторепортаж)

89-й день войны в Украине: какова обстановка в горячих точках Сегодня, в понедельник, 23 мая 2022 года, начались восемьдесят девятые сутки с начала российского военного вторжения в Украину и героического противостояния украинского народа рашистским захватчикам.

Об обстановке на фронте на утро сегодняшнего дня докладывает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ

Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 22 мая Главные темы: 15-летней украинской беженке отказывают в визе для въезда в Шотландию, но чиновники разрешают въезд ее домашних морских свинок. Зеленский: Только дипломатия может положить конец войне. Владимир Путин сейчас борется в Украине за свою власть. Давос снова открывает мировую элиту, но теперь без россиян. Португалия гарантирует поддержку строительства в Украине. Как «отбеливают» страницы в Википедии российских олигархов. Россия намеривается окружить Северодонецк. ПОДРОБНЕЕ