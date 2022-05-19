Бойцы одесской терробороны уничтожили технику врага

Военнослужащие 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса приняли участие в боевой операции по уничтожению российской бронетехники.
Об успешной операции одесских бойцов сообщается на facebook-странице бригады.
«Военнослужащие нашей бригады вместе с артиллерией уничтожили вражескую технику, проявили меткость и мужество. Весь личный состав бригады гордится Вами! Так держать! Слава Украине!», — сказано в сообщении.
Напомним, что с 3 мая Верховная Рада разрешила территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.
Теперь выполнение задач территориальной обороны осуществляется на всей территории страны, включая районы ведения военных действий, в том числе и оккупированные территории.
Ранее терроборона могла действовать только в своем районе и не принимала участия в наступателных действиях.
Читайте также:
- Бойцы одесской территориальной обороны нашли древние амфоры
- Как записаться в территориальную оборону Одессы и что для этого нужно?
На фото: уничтожение рашистской бронетехники бойцами 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса