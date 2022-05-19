Бойцы одесской терробороны уничтожили технику врага

Война, день 86-й: что происходит на фронте? Оперативная информация по состоянию на утро 20 мая 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ

Первые полосы мировых СМИ о войне России в Украине: 19 мая Главные темы: В руинах украинского села остался только один ребенок. Зерно как оружие в войне на Украине. Путин вмешивается в планирование отдельных военных операций. Программа выхода ЕС из путинской энергетической ловушки будет стоить 210 млрд евро к 2027 году, но из-за этого 100 млрд евро не получит Россия. Армия Китая исследует Европу посредством сотрудничества с датскими учеными. Первый в Украине суд над военным преступником из России, признавший себя виновным. Китай сообщает, что из Азовстали показалось 959 бойцов, в том числе 80 раненых. ПОДРОБНЕЕ

«Мечтаем снова жить под украинским флагом»: рассказ юного жителя оккупированного Херсона На их долю выпало непростое испытание – жить в оккупации. Как и чем живут сейчас наши соотечественники на временно неподконтрольных Украине территориях? О чем мечтают? «Одесская жизнь» подготовила для своих читателей несколько показательных историй. ПОДРОБНЕЕ