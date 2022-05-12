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Бойцы одесской территориальной обороны нашли древние амфоры

Бойцы одесской территориальной обороны нашли древние амфоры

Найденным амфорам более 2000 лет, они датируются 5-4 в. до н.э. Бойцы терробороны обнаружили их во время копки окопов. Ценные находки передали в Одесский археологический музей.

О неожиданной исторической находке представители 126 отдельной бригады территориальной обороны города Одесса на своей странице в facebook.

«В одном из структурных подразделений бригады, во время проведения фортификационных работ, военнослужащими были найдены древние амфоры, датированные примерно 4-5 веком д.н.э. Решением командира 126 обр ТрО старинные артефакты были переданы сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины, которые пообещали добавить их в величественную коллекцию музея», — сказано в сообщении.

рукопожатие
амфоры
подпись
амфоры
амфоры
амфоры

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Фото 126 отдельной бригады территориальной обороны города Одесса

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