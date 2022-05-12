Бойцы одесской территориальной обороны нашли древние амфоры

Одесский археологический музей красят в странный цвет Все мы привыкли к бело-желтому фасаду Одесского археологического музея. Тем более, что здание музея – это памятник архитектуры национального значения, и его цвет указан в паспорте фасада. Теперь же музей неожиданно красят в зеленый. ПОДРОБНЕЕ

На одесских крышах нашли мумию и скелет В Одессе на улицах Яши Гордиенко и Семена Палия обнаружили останки двух человек. В обоих случаях трупы нашли на чердаках домов. ПОДРОБНЕЕ