Как не попасть на штраф за нарушения в квартире: правила для жильцов и владельцев

Большинство украинцев живут в многоквартирных домах, но не все знают, что за некоторые действия в своей квартире можно получить штраф от правоохранительных органов. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, нужно соблюдать определенные правила и уважать интересы соседей.

Шум в квартире

Одним из самых частых поводов для жалоб соседей является шум в квартире. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), в квартире запрещено шуметь с 22:00 до 8:00 в выходные и с 21:00 до 8:00 в рабочие дни. В это время нельзя:

громко кричать, петь и т.п.

осуществлять ремонтные работы

использовать звуковоспроизводящую аппаратуру

использовать пиротехнические средства

Если вы нарушите эти правила, придется заплатить штраф от 85 до 255 гривен для частных лиц и 255 до 510 гривен для предприятий. При этом детский плач или шум домашних животных не могут стать поводом для штрафа, даже если они беспокоят ваших соседей и те пожаловались. ваших соседей законом не регулируется. Но в этом случае они могут обратиться в службу опеки или службу защиты прав животных.

Смена планировки квартиры

Многие хотят изменить планировку своей квартиры, чтобы сделать ее более удобной и комфортной. Однако в этом случае есть определенные ограничения. Например, нельзя:

увеличивать площадь санузлов через жилые помещения или изменять их расположение

нарушать целостность несущих конструкций

демонтировать балконные блоки

разбирать наружные стены, чтобы объединить комнату и балкон

переносить на балконы батареи центрального отопления

За подобные действия вы можете получить наказание на сумму от 1 700 до 4 250 гривен1. Помните, что для любых перепланировок нужно получить разрешение от соответствующих органов.

Воровство электроэнергии

Еще одним серьезным нарушением является воровство электроэнергии. В этом случае нарушениями будут:

сама кража электроэнергии

отказ от установки приборов учета

повреждение приборов учета

вмешательство в работу электросчетчиков

За незаконное использование электроэнергии и другие виды нарушений можно получить штраф на сумму от 50 до 100 000 гривен. Также вы можете быть лишены электроснабжения или подвергнуты уголовной ответственности.

Как оплатить штраф

Если вы все же получили постановление о наложении штрафа за административное правонарушение, то вы должны оплатить его не позднее пятнадцати дней со дня вручения ему постановления.

Иначе сумма штрафа удваивается и направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы.

Оплатить штраф можно разными способами:

через банк или почту по реквизитам, указанным в постановлении;

через специальные приложения или программы, которые пришлют вам предупреждение о штрафах и необходимости их оплаты;

через интернет-сервисы, которые позволяют проверять и оплачивать штрафы онлайн по номеру постановления или ИНН лица.

Надеемся, что эта статья поможет вам избежать штрафов за нарушения в квартире или быстро их оплатить. Будьте ответственными и уважайте своих соседей!