Объединять квартиры или делить их на несколько частей станет легче. Министерство развития общин и территорий Украины подготовило проект постановления «О порядке определения технической возможности разделения, объединения объекта (объектов) недвижимого имущества или выделения доли из объекта недвижимого имущества». Документ, в случае его принятия, упростит жизнь тысячам владельцев недвижимости.

В проекте документа акцент сделан на перепланировку жилых квартир в новостройках, поскольку старые дома для переоборудования и дробления, по мнению авторов инициативы, не подходят. Поэтому большая доля ответственности ляжет на тех, кто и как именно будет проводить техническую экспертизу. Например, как и где можно будет делать отдельные выходы. В новых монолитно-каркасных домах это не будет проблемой. А вот в старой — кирпичной или панельной — застройке могут возникнуть трудности. Ведь там многие стены являются несущими и нельзя из-за перепланировки допустить риска обрушения.

При этом эксперты в сфере недвижимости уже назвали проект постановления «правилами для цивилизованного раздела/перестройки объектов недвижимости».

— Это постановление упростит разделение квартир, домов и всего остального в том случае, когда люди вроде как должны найти между собой взаимопонимание. Просто это можно будет сделать теперь без суда, через заявление, — подчеркнула директор риелторского объединения «Простор» Юлия Курганова.

В новом механизме могут быть заинтересованы и инвесторы, которые планируют в дальнейшем сдавать приобретенные квартиры в аренду.

— Но вряд ли это станет типичным или трендовым. Ведь популярность смарт-квартир, особенно площадью меньше 26-28 квадратных метров, — уже в прошлом, — уверен президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

При этом эксперты считают, что новый порядок может повлиять на цены арендного жилья.

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