Новости Одессы и Одесской области

Что делать, если соседи воруют электричество?

Что делать, если соседи воруют электричество?

В последнее время хищение электроэнергии становится явлением довольно частым явлением. Можно ли самостоятельно выяснить, произошла ли кража, как определить ущерб и куда обращаться по факту хищения электроэнергии?

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как проверить подключение?

Первое, что нужно сделать для самостоятельной проверки, — отключить в доме все электрические приборы. Причем обязательно вынуть шнур из розетки. После отключения всего электрооборудования в доме счетчик должен остановиться:

  •  индукционный счетчик (старая модель) — диск замер и прекратил вращаться;
  •  электронный счетчик (современные модели) — светодиод нагрузки прекратил мигать и начал непрерывно светиться, значит, начисление прекратилось.

В таком случае можете быть уверены — вы платите только за себя. И если показания счетчика вам все-таки кажутся завышенными — время подумать об энергосбережении.

Что дальше?

Если же счетчик продолжает крутить при всех выключенных приборах, пора «по-хорошему» поговорить с соседями. Если беседа не помогла:

  •  составляется заявление в управляющую компанию;
  •  заявление в компанию энергосбыта;
  •  составляют акт с электриком, проверяющим факт кражи;
  •  обращаются в прокуратуру или суд.

Заявление к управляющей компании составляется в произвольной форме. Изложите ситуацию, расскажите о проведенных действиях по проверке счетчика и приложите показания.

Хорошо, если вы перечислите приборы, которыми пользуетесь, укажете их энергопотребление и приведете сравнение с показаниями вашего счетчика. Такое же заявление составляется в энергосбыт.

Управляющая компания должна назначить электрика, который приедет на проверку факта кражи. Специалист составит акт, дополнит его фотоматериалами (по возможности). Акт желательно составить в присутствии других жильцов дома и подтвердить их подписями.

Полезные номера «Одесаобленерго»:

(048) 705-90-90

(095) 750-90-90

(068) 750-90-90

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить