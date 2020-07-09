Что делать, если соседи воруют электричество?

В последнее время хищение электроэнергии становится явлением довольно частым явлением. Можно ли самостоятельно выяснить, произошла ли кража, как определить ущерб и куда обращаться по факту хищения электроэнергии?

Как проверить подключение?

Первое, что нужно сделать для самостоятельной проверки, — отключить в доме все электрические приборы. Причем обязательно вынуть шнур из розетки. После отключения всего электрооборудования в доме счетчик должен остановиться:

индукционный счетчик (старая модель) — диск замер и прекратил вращаться;

электронный счетчик (современные модели) — светодиод нагрузки прекратил мигать и начал непрерывно светиться, значит, начисление прекратилось.

В таком случае можете быть уверены — вы платите только за себя. И если показания счетчика вам все-таки кажутся завышенными — время подумать об энергосбережении.

Что дальше?

Если же счетчик продолжает крутить при всех выключенных приборах, пора «по-хорошему» поговорить с соседями. Если беседа не помогла:

составляется заявление в управляющую компанию;

заявление в компанию энергосбыта;

составляют акт с электриком, проверяющим факт кражи;

обращаются в прокуратуру или суд.

Заявление к управляющей компании составляется в произвольной форме. Изложите ситуацию, расскажите о проведенных действиях по проверке счетчика и приложите показания.

Хорошо, если вы перечислите приборы, которыми пользуетесь, укажете их энергопотребление и приведете сравнение с показаниями вашего счетчика. Такое же заявление составляется в энергосбыт.

Управляющая компания должна назначить электрика, который приедет на проверку факта кражи. Специалист составит акт, дополнит его фотоматериалами (по возможности). Акт желательно составить в присутствии других жильцов дома и подтвердить их подписями.

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