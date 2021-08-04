Как сделать ремонт потише и побыстрей?

Ремонта без шума не бывает. Но когда у соседей каждый день сверлят и долбят, то кажется, что их стены давно должны превратиться в решето.

Что они там могут делать? Неужели нельзя за один раз сделать всю шумную работу, а не растягивать на несколько месяцев?

Что в квартире можно так долго сверлить?

По правде говоря, много чего. Давайте сперва разберемся на каком этапе ремонт.

Если он только начался и квартира не в новостройке, значит время для демонтажных работ. То, что может показаться сверлением, на самом деле работа перфоратора в режиме удара. Соседи могут сбивать старую кафельную плитку со стен, остатки плиточного клея. Разрушать перегородки. Звук перфоратора в режиме удара похож на сверление. Это отбойный молоток на асфальте сложно с чем-то спутать, а перфоратор работает нежнее.

Следующий этап после демонтажа — черновые работы. Электромонтажники и сантехники сверлят, долбят, режут бетон в зависимости от количества розеток и приборов.

Потом могут придти монтажники гипсокартона. Они тоже шумят — присверливают металлический профиль к стенам или потолку. На этот каркас монтируют листы гипсокартона.

Немного пошумят установщики межкомнатных дверей, плинтусов и подоконников.

Когда поклеены обои, то начинается сборка мебели, навешивание полочек, бойлеров, кондиционеров и прочая мелочевка. Шум будет, но не постоянный.

А можно как-то снизить уровень шума?

Можно. Правда, для этого у рабочих должен быть инструмент подороже.

Отверстия для розеток и выключателей уже давно делают с помощью алмазного бурения. Без пыли и шума.

Электрическую проводку к потолку можно крепить газовым монтажным пистолетом. Это намного быстрее, чем сверлить отверстия перфоратором. Да и соседи будут довольны — звуки выстрелов не так действуют на нервы, как постоянное сверление бетона.

Много шума бывает, когда делают вертикальные канавки в стенах, чтобы потом спрятать туда проводку или трубы. Их еще называют штробы. Так вот, есть специальный инструмент — штроборез. Он за один проход вырезает канавку в бетоне, потому что имеет два режущих диска. Если же рабочие пользуются обычной болгаркой с одним диском, то нужно делать два прохода. Следовательно, шум будет дольше.

Бывают бесшумные перфораторы?

Это миф. Шум возникает от соприкосновения с материалом. Перфораторы на холостом ходу «шумят» по разному: кто-то больше, кто-то меньше. Но когда сверло вгрызается в стену, то шум примерно одинаковый.

Однако, качественные сверла и производительный перфоратор делают отверстия намного быстрее. Сэкономив на расходниках и инструменте, мастера увеличивают тем самым сроки работ.

Сколько обычно длится ремонт в квартире?

Зависит от сложности проекта. Шумные работы, связанные с прокладкой электрики и сантехники, можно сделать за несколько дней. А можно за несколько месяцев. Смотря какая у рабочих квалификация и какой инструмент они используют.

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