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Как монахиня выдавала себя за мужчину?

Как монахиня выдавала себя за мужчину?

Сегодня, 8 октября, православные вспоминают Ефросинию Александрийскую.

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Согласно житию, Ефросиния родилась в Александрии, в богатой семье. Когда девушке исполнилось 18 лет, её отец Помфутий решил выдать дочь замуж. Но святая захотела посвятить себя Богу и постриглась в монахи.

Почему святая Ефросиния выдавала себя за мужчину?

Чтобы отец её не нашел, Ефросиния пришла в мужской монастырь. Игумену она представилась Измагардом, евнухом императорского двора. Из-за красоты «юноши», которая могла смущать монахов, её поселили в отдельной келье, запретив общение с кем-либо кроме духовного наставника.

Отец Евфросинии, не найдя свою дочь, отправился к своему наставнику-игумену с просьбой о молитве. Тот направил его к монаху Измарагду. Пафнутий стал часто приходить к нему для бесед и наставлений.

В монастыре Евфросиния прожила 38 лет и только перед смертью сказала отцу правду о себе. После кончины дочери Пафнутий сам принял постриг и прожил в её келье 10 лет. Его похоронили рядом с дочерью.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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