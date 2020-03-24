Как карантин меняет поведение людей?

Издание Тexty.org.ua опубликовало график поведения людей в период карантина на основании данных из Китая. Эта страна первой испытала вспышку коронавируса и ввела жесткие карантинные меры.

Полученные из Китая данные позволяют сделать некоторые выводы относительно поведения потребителей во время карантина:

увеличивается зависимость от доставки;

ежедневное пользование интернетом увеличилось, в среднем от 6.1 до 7.3 часов;

усилилась зависимость от онлайн-игр;

почти на 50% возросло онлайн-образование;

участились онлайн-коммуникации сотрудников по работе.

Фото: bigkiev.com.ua

Инфографика: texty.org.ua

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