Новости Одессы и Одесской области

Одесситка организует всемирный веломарш, чтобы собрать деньги на дроны военным

Одесситка организует всемирный веломарш, чтобы собрать деньги на дроны военным

В Европе стартует Крылатый веломарш, организуемый одесситкой Оксаной Цимбаловой. Таким образом, волонтеры собирают деньги на закупку дронов для военных.

Об этом сообщила Оксана Цымбалова на своей facebook-странице.

Цель Крылатого веломарша — собрать миллион, чтобы приобрести три Mavic 3T и Autel EVO Max 4T.

Как сказала Оксана, Крылатый веломарш едут по всей Европе!

Я еду здесь в Дублине, Ирландия. Со мной типичная ирландская погода. Но мне тепло на сердце, что я имею возможность быть касательно этого важного велособытия, —

написала велосипедистка.

Регистрация на Крылатый веломарш онлайн открыта до 1 октября, при регистрации нужно указать, что участие онлайн:

По словам волонтерки, по состоянию на сегодня U-Cycle вместе с БФ «Гуркит» удалось собрать чуть больше трети суммы на дроны, поэтому сбор продолжается.

Для участия в Крылатом веломарше онлайн можно зарегистрироваться и перевести благотворительный взнос 578 гривен по гривне за каждый день полномасштабной войны.

После этого нужно самим выбрать место, время и комфортную для себя дистанцию ​​велопрогулки.

Для донатов на любую другую сумму есть монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3bC1xSExpb и PayPal: funds@hurkit.org

Справка. Оксана Цымбалюк известна в Одессе тем, что она организовывала «Велодень» и другие велопробеги в городе.

Читайте также: Одесситки превратили нью-йоркский двор в молдаванский дворик и собрали деньги (фоторепортаж)

Фото со страницы Оксаны Цымбаловой

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить