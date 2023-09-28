Одесситка организует всемирный веломарш, чтобы собрать деньги на дроны военным

В Европе стартует Крылатый веломарш, организуемый одесситкой Оксаной Цимбаловой. Таким образом, волонтеры собирают деньги на закупку дронов для военных.

Об этом сообщила Оксана Цымбалова на своей facebook-странице.

Цель Крылатого веломарша — собрать миллион, чтобы приобрести три Mavic 3T и Autel EVO Max 4T.

Как сказала Оксана, Крылатый веломарш едут по всей Европе!

Я еду здесь в Дублине, Ирландия. Со мной типичная ирландская погода. Но мне тепло на сердце, что я имею возможность быть касательно этого важного велособытия, —

написала велосипедистка.

Регистрация на Крылатый веломарш онлайн открыта до 1 октября, при регистрации нужно указать, что участие онлайн:

По словам волонтерки, по состоянию на сегодня U-Cycle вместе с БФ «Гуркит» удалось собрать чуть больше трети суммы на дроны, поэтому сбор продолжается.

Для участия в Крылатом веломарше онлайн можно зарегистрироваться и перевести благотворительный взнос 578 гривен по гривне за каждый день полномасштабной войны.

После этого нужно самим выбрать место, время и комфортную для себя дистанцию ​​велопрогулки.

Для донатов на любую другую сумму есть монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3bC1xSExpb и PayPal: funds@hurkit.org

Справка. Оксана Цымбалюк известна в Одессе тем, что она организовывала «Велодень» и другие велопробеги в городе.

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Фото со страницы Оксаны Цымбаловой