Как долго продлятся отключения света в Одессе в среду 10 июля

По сообщению НЭК «Укрэнерго», завтра, в среду, 10 июля 2024 года, в Украине и, в частности, в Одессе и области продолжат действовать стабилизационные отключения света. Меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток.
Так, с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 будут применяться две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди.
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Электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Ранее компания «Укрэнерго» отменила измерения фактического уровня потребления в каждой области, которые планировала провести с 9 по 24 июля. То есть «дня без отключений» в Одесской области пока не будет.