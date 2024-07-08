День без отключений отменили: как будут выключать свет в Одессе 9 июля

День без отключений отменили: как будут выключать свет в Одессе 9 июля

Завтра, 9 июля, графики отключения света будут действовать в течение суток для всех регионов Украины. Предварительно, с 05:00 до 14:00 — будут применяться 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 — 4 очереди, а в остальные часы — 3 очереди. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Напомним, с 9 по 24 июля НЭК «Укрэнерго» планировало провести измерения фактического уровня потребления в каждой области. В Одесской области день без отключений света планировался на 12 июля.

Причина отмены — значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары. В таких условиях облэнерго не смогут придерживаться принципа равномерности ограничения потребления при проведении измерений в конкретном регионе.

Измерения перенесены на другой период, когда ситуация в энергосистеме и температура воздуха будут более подходящими.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua