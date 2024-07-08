День без отключений отменили: как будут выключать свет в Одессе 9 июля

Завтра, 9 июля, графики отключения света будут действовать в течение суток для всех регионов Украины. Предварительно, с 05:00 до 14:00 — будут применяться 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 — 4 очереди, а в остальные часы — 3 очереди. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Напомним, с 9 по 24 июля НЭК «Укрэнерго» планировало провести измерения фактического уровня потребления в каждой области. В Одесской области день без отключений света планировался на 12 июля.
Причина отмены — значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары. В таких условиях облэнерго не смогут придерживаться принципа равномерности ограничения потребления при проведении измерений в конкретном регионе.
Измерения перенесены на другой период, когда ситуация в энергосистеме и температура воздуха будут более подходящими.