День без отключений отменили: как будут выключать свет в Одессе 9 июля

Напомним, с 9 по 24 июля НЭК «Укрэнерго» планировало провести измерения фактического уровня потребления в каждой области. В Одесской области день без отключений света планировался на 12 июля.

Причина отмены — значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары. В таких условиях облэнерго не смогут придерживаться принципа равномерности ограничения потребления при проведении измерений в конкретном регионе.

Измерения перенесены на другой период, когда ситуация в энергосистеме и температура воздуха будут более подходящими.