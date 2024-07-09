Як довго триватимуть відключення світла в Одесі у середу 10 липня

Так, з 1:00 до 6:00 та з 10:00 до 13:00 будуть застосовуватись дві черги відключень. В решту годин буде задіяно три черги.

Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше компанія «Укренерго» скасувала виміри фактичного рівня споживання у кожній області, які планувала провести з 9 по 24 липня. Тобто дня без відключень в Одеській області поки не буде.