Як довго триватимуть відключення світла в Одесі у середу 10 липня

За повідомленням НЕК «Укренерго», завтра, в середу, 10 липня 2024 року, в Україні та, зокрема, в Одесі та області продовжать діяти стабілізаційні відключення світла. Заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом доби.
Так, з 1:00 до 6:00 та з 10:00 до 13:00 будуть застосовуватись дві черги відключень. В решту годин буде задіяно три черги.
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Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Раніше компанія «Укренерго» скасувала виміри фактичного рівня споживання у кожній області, які планувала провести з 9 по 24 липня. Тобто дня без відключень в Одеській області поки не буде.