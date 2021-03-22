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Как будут учиться одесские школьники после весенних каникул?

Как будут учиться одесские школьники после весенних каникул?

С 29 марта, после весенних каникул, в Одессе учащиеся 5-11 классов будут обучаться дистанционно, а младшеклассники – по желанию родителей.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом сообщила сегодня директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич на заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

При этом, по словам Буйневич, ряд родителей младшеклассников уже высказали желание перевести их детей на дистанционку.

«В связи с этим, до 28 марта во всех школах проведут опросы среди родителей детей младших классов и для тех, кто выберет удаленную форму обучения, будут созданы специальные классы на каждой параллели. Те же дети, родители которых посчитают возможным посещение ими школы, продолжат обучение очно», – рассказала глава департамента образования.

Что касается детсадов, то, они продолжат работать в штатном режиме. Но в самих садах закрыты 17 групп.

Ранее сообщалось, что с 15 марта одесские школьники переходят на дистанционное обучение. Также учебным заведениям предложено провести школьные весенние каникулы с 22 по 26 марта.

Напомним, со вторника, 23 марта, в Одессе и Одесской области начнет действовать «красный» уровень эпидемической опасности из-за сложной ситуации с коронавирусом.

По состоянию на утро 22 марта, в Одесской области зарегистрировано 745 новых случаев коронавируса. По информации Одесского областного лабораторного центра, в Одессе за сутки 401 новый случай COVID-19.

Фото: Телеграм-канал «Курс Одесса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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