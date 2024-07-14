Як відключатимуть світло в Одесі у понеділок 15 липня

«Завтра, 15 липня, діятимуть графіки стабілізаційних відключень з 00:00 до 24:00. Відключення відбуватимуться також у світло-сірій зоні. У цей час краще не користуватися ліфтами та не розпочинати довготривалі справи з використанням електрики», – попереджають у компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

Також повідомляється, що в період з 16:00 до 24:00 застосовуватимуться чотири черги відключень одночасно.

В інші години діятимуть три черги відключень.

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