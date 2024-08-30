Как будут отключать свет в Одессе в субботу, 31 августа

В субботу, 31 августа, графики отключения света также будут действовать в течение всех суток, но ограничений будет существенно меньше. Об этом информирует пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Завтра, 31 августа, графики отключения электроэнергии будут такими:
- 00:00 — 16:00 — одна очередь отключений
- 16:00 — 22:00 — две очереди отключений
- 22:00 — 24:00 — одна очередь отключений
Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается
В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями «Укрэнерго» и облэнерго.
Напомним, сегодня, 30 августа в Одессе и области введены экстренные отключения света