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Как будут отключать свет в Одессе в субботу, 31 августа

Как будут отключать свет в Одессе в субботу, 31 августа

В субботу, 31 августа, графики отключения света также будут действовать в течение всех суток, но ограничений будет существенно меньше. Об этом информирует пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Завтра, 31 августа, графики отключения электроэнергии будут такими:  

  • 00:00 — 16:00 — одна очередь отключений
  • 16:00 — 22:00 — две очереди отключений
  • 22:00 — 24:00 — одна очередь отключений

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается

В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями «Укрэнерго» и облэнерго.

Напомним, сегодня, 30 августа в Одессе и области введены экстренные отключения света

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Редакция ПРОФИЛЬ
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