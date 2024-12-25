Новости Одессы и Одесской области

Графики отключений света в Одессе и области 25 декабря

Графики отключений света в Одессе и области 25 декабря

Компания ДТЭК “Одесские электросети” опубликовала график отключения электроэнергии на 25 декабря 2024 года. 

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Почти неделю одесситы жили без отключений электроэнергии. Но рождественское утро 25 декабря началось с очередного массированного обстрела украинских городов и объектов энергетики.

В стране применили экстренные отключения света. Это необходимо, чтобы избежать аварий в случае повреждения объектов энергетической инфрструктуры.

Затем компания ДТЭК “Одесские электросети” сообщила о введении в регионе стабилизационных отключений света и опубликовала их график на 25 декабря.

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 10 часов.
Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.
Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 10:00.
Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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