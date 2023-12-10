Как будут наказывать нарушителей комендантского часа?

В Украине хотят ввести новую систему штрафов за нарушение комендантского часа. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Верховная Рада в субботу, 9 декабря.
Сколько придется заплатить нарушителям комендантского часа
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа поддержали в первом чтении 233 нардепа.
Согласно документу, штрафы для нарушителей будут составлять от 8,5 до 17 тысяч гривен. В случае повторного нарушения сумма удваивается.
Для бизнеса предусмотрены штрафы в размере от 51 до 102 тысяч гривен. Если нарушения зафиксируют повторно в течение года, штраф будет составлять от 170 до 340 тысяч гривен.
Кого не будут штрафовать за нарушение комендантского часа
В то же время в МВД пояснили, как будут работать изменения после окончательного принятия законопроекта. Правоохранители назвали несколько исключений.
Так, за нарушение комендантского часа не будут наказывать, если человек:
- направляется к укрытиям во время воздушной тревоги (либо выходит из них по ее окончании);
- оказывает домедицинскую или медицинскую помощь;
- сопровождает раненых или тяжелобольных;
- находится на улице в состоянии крайней нужды;
- осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества.
Напомним, в Одессе и Одесской области комендантский час длится с 00:00 до 05:00 часов. Будут ли менять его продолжительность на время новогодних праздников, в Одесской ОВА пока не уточняли.
Как стало известно, в Киеве на Рождество и Новый год отменять комендантский час, равно как и менять его продолжительность, не планируют.