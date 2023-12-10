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Как будут наказывать нарушителей комендантского часа?

Как будут наказывать нарушителей комендантского часа?

В Украине хотят ввести новую систему штрафов за нарушение комендантского часа. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Верховная Рада в субботу, 9 декабря.

Сколько придется заплатить нарушителям комендантского часа

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа поддержали в первом чтении 233 нардепа.

Согласно документу, штрафы для нарушителей будут составлять от 8,5 до 17 тысяч гривен. В случае повторного нарушения сумма удваивается.

Для бизнеса предусмотрены штрафы в размере от 51 до 102 тысяч гривен. Если нарушения зафиксируют повторно в течение года, штраф будет составлять от 170 до 340 тысяч гривен.

Кого не будут штрафовать за нарушение комендантского часа

В то же время в МВД пояснили, как будут работать изменения после окончательного принятия законопроекта. Правоохранители назвали несколько исключений.

Так, за нарушение комендантского часа не будут наказывать, если человек:

  • направляется к укрытиям во время воздушной тревоги (либо выходит из них по ее окончании);
  • оказывает домедицинскую или медицинскую помощь;
  • сопровождает раненых или тяжелобольных;
  • находится на улице в состоянии крайней нужды;
  • осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества.

Напомним, в Одессе и Одесской области комендантский час длится с 00:00 до 05:00 часов. Будут ли менять его продолжительность на время новогодних праздников, в Одесской ОВА пока не уточняли.

Как стало известно, в Киеве на Рождество и Новый год отменять комендантский час, равно как и менять его продолжительность, не планируют.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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