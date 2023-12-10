Як каратимуть порушників комендантської години?

Скільки доведеться заплатити порушникам комендантської години

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, законопроект №10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години підтримали у першому читанні 233 нардепи.

Згідно з документом, штрафи для порушників становитимуть від 8,5 до 17 тисяч гривень. У разі повторного порушення сума подвоюється.

Для бізнесу передбачені штрафи у розмірі від 51 до 102 тисячі гривень. Якщо порушення зафіксують повторно протягом року, штраф складатиме від 170 до 340 тисяч гривень.

Кого не штрафуватимуть за порушення комендантської години

Водночас у МВС пояснили, як працюватимуть зміни після остаточного ухвалення законопроекту. Правоохоронці назвали кілька винятків.

Так, за порушення комендантської години не будуть карати, якщо людина:

направляється до укриттів під час повітряної тривоги (або виходить з них після її закінчення);

надає домедичну або медичну допомогу;

супроводжує поранених або тяжкохворих;

перебуває на вулиці в стані крайньої потреби;

здійснює заходи щодо евакуації населення або порятунку майна.

Нагадаємо, в Одесі та Одеській області комендантська година триває з 00:00 до 05:00 години. Чи змінюватимуть його тривалість на час новорічних свят, на в Одеській ОВА поки не уточнювали.

Як стало відомо, у Києві на Різдво та Новий рік скасовувати комендантську годину, так само як і змінювати її тривалість, не планують.