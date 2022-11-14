Как будут выплачивать льготы на коммуналку с Нового года?

С 1 января 2023 года льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг будут выплачиваться исключительно деньгами.

С учетом изменений, Пенсионный фонд будет перечислять льготные деньги:

– пенсионерам, получающим пенсию в банках или через отделения «Укрпочты», — на их пенсионные счета;

– лицам, которые не получают пенсию, — на текущие счета, открытые в «Ощадбанке» по обращению органов Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Этот процесс пройдет автоматически — без заявлений получателей об открытии банковского счета. В свою очередь, органы Пенсионного фонда проинформируют об этом льготников в бумажной форме или через веб-портал электронных услуг ПФУ. Выплата льгот в наличной форме будет производиться после заключения договора получателя с «Ощадбанком».

Льготники могут уже сейчас (по желанию) выбрать подходящий вариант получения денег. Если обратиться с заявлением в управление соцзащиты до 30 ноября включительно, уже в декабре деньги придут по почте или на счет выбранного вами банка.

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