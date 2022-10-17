Льготы пенсионеру и выплаты за уход: ответы на житейские вопросы

В редакцию газеты «На пенсии» пришло письмо от Ивана Куманова. 81-летний пенсионер всю жизнь работал учителем в сельской местности и имеет право на льготы. Читатель задает важные житейские вопросы, касающиеся льгот и помощи в быту.

Почему перестали давать уголь и дрова?

«По закону мне положены льготы на коммунальные услуги. Так, раньше на отопительный сезон мне давали тонну угля или ежемесячно 100 кубов льготного газа. Потом перестали давать, так как моя пенсия превышает граничную сумму. Так ли должно быть?»

Согласно статье 57 Закона Украины «Об образовании», педагогам, работающим в сельской местности и поселках городского типа, а также пенсионерам, ранее работавшим педагогами в таких населенных пунктах и проживающим в них, государство предоставляет бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм. Такие льготы предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Граничный размер дохода, к которому применяется налоговая социальная льгота в 2022 году, составляет 3470 гривен. Если ваши выплаты превышают эту сумму, то льготы действительно не положены.

Будут ли доплачивать сыну на уход за мной?

«Я еле хожу, за мной ухаживает безработный сын. Может ли он оформить уход за мной и получать какое-то пособие?»

Ответ на ваш вопрос содержится в Постановлении Кабинета Министров «Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе» № 859 от 23 сентября 2020 года (с изменениями от 19 мая 2022 г.). Согласно документу, членам семьи, которые ухаживают за близким человеком, предоставляется соответствующая компенсация. Но при одном условии: лица, которые могут предоставлять социальные услуги по уходу, и лица, которым такие услуги будут предоставляться, должны быть членами одной семьи, совместно проживать и быть связаны общим бытом, иметь взаимные права и обязанности.

Что касается суммы выплат, то она рассчитывается индивидуально для каждого получателя. И что немаловажно – неработающим лицам период ухода за больными и пожилыми людьми, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, засчитывается в страховой стаж.

Надо знать

Компенсацию по уходу не назначат, если подопечный получает пособие по уходу в соответствии с законами «О общеобязательном государственном социальном страховании», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» (кроме лиц с инвалидностью с детства I группы), «О психиатрической помощи».

Ольга Новикова

Фото: gsminfo.com.ua