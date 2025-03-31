Об особенностях зачисления учащихся в 5-х классы учреждений общего среднего образования Одессы в 2025 году рассказали в пресс-службе Одесского горсовета.

Если в гимназии или лицее есть 1-4 классы:

в 5-е классы переводятся все ученики 4-х классов этого же учебного заведения;

на свободные места (в случае их наличия в 5-х классах) зачисляются дети:

— место жительства (пребывания) которых на территории обслуживания учебного заведения подтверждено (ссылка на территорию обслуживания) / (ссылка на перечень документов);

— которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, получающих образование в этом же учебном заведении;

— которые являются детьми работников этого же самого заведения образования,

в течение учебного года дети зачисляются на свободные места (в случае их наличия в 5-х классах) в порядке поступления заявлений о зачислении.

Внимание! Заявления о зачислении и соответствующие документы (их копии) можно подать очно, по факсу, электронной почте, другими средствами связи или любым другим способом.

Гимназии и лицеи без 1-4 классов (начало обучения с 5-го класса):

С 1 апреля 2025 года до 31 мая 2025 года подаются заявления на зачисление в 5-х классы учебного заведения, за которым закреплена территория обслуживания (ссылка на территорию обслуживания).

В случае, если количество поданных по состоянию на 31 мая заявлений не превышает общего количества мест в 5-х классах учебного заведения, конкурсный отбор не проводится и 2 июня издается приказ о зачислении всех детей.

В случае, если количество поданных по состоянию на 31 мая заявлений превышает общее количество мест в 5-х классах учебного заведения:

до 1 июня зачисляются все дети:

— место жительства (пребывания) которых на территории обслуживания учебного заведения подтверждено (ссылка на территорию обслуживания) / (ссылка на перечень документов);

— которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, получающих образование в этом же учебном заведении;

— которые являются детьми работников этого же самого учебного заведения;

До 3 июня включительно учебное заведение публикует объявление о проведении конкурсного отбора на свободные места.

С 3 июня до 13 июня 2025 года проводится конкурсный отбор в 5-х классов заведения.

После 15 июня происходит зачисление детей на свободные места (при условии их наличия) по результатам конкурсного отбора.

“Если ваш ребенок находится за границей и вы планируете его обучение одновременно в школе страны пребывания и Украины — предлагаем организовать его обучение в школе, где будут сформированы классы для изучения предметов украиноведческого компонента”, — сообщили в горсовете.