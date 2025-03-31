Про особливості зарахування учнів до 10-х класів закладів загальної середньої освіти Одеси у 2025 році розповіли у пресслужбі Одеської міськради.

Якщо в школі є 10-11(12) класи:

Усі випускники 9-х класів цього навчального закладу будуть переведені відповідним наказом до 10-х класів цього ж навчального закладу;

За відповідною заявою одного з батьків учня або самого учня в разі його повноліття учень продовжує навчання в класі за обраним профілем.

До Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області, в якому функціонують лише 10-11 (12) класи, зарахування дітей відбувається за конкурсом.

Якщо випускник 9-го класу вирішив вступити до 10-го класу іншої школи:

прийом заяв про зарахування до 10-го класу закладу освіти здійснюється з 31 травня до 15 червня 2025 року включно;

якщо станом на 16 червня кількість поданих заяв про зарахування до 10-го класу закладу освіти не перевищує загальної кількості місц ь у класі (класах) закладу, конкурсний відбір не проводиться і всі діти зараховуються до закладу відповідним наказом;

ь у класі (класах) закладу, конкурсний відбір не проводиться і всі діти зараховуються до закладу відповідним наказом; якщо станом на 16 червня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у класі (класах) закладу освіти, діти зараховуються за конкурсом.

Заяви про зарахування та відповідні документи (їх копії) можна подати особисто, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку або в будь-який інший спосіб.

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Нагадаємо, з травня цього року в одеських садочках і школах подорожчає харчування. А ще в Україні скасували нагородження випускників шкіл золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні.