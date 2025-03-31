класс
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Про особливості зарахування учнів до 10-х класів закладів загальної середньої освіти Одеси у 2025 році розповіли у пресслужбі Одеської міськради.

Якщо в школі є 10-11(12) класи:

  • Усі випускники 9-х класів цього навчального закладу будуть переведені відповідним наказом до 10-х класів цього ж навчального закладу;
  • За відповідною заявою одного з батьків учня або самого учня в разі його повноліття учень продовжує навчання в класі за обраним профілем.
  • До Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області, в якому функціонують лише 10-11 (12) класи, зарахування дітей відбувається за конкурсом.

Якщо випускник 9-го класу вирішив вступити до 10-го класу іншої школи:

  • прийом заяв про зарахування до 10-го класу закладу освіти здійснюється з 31 травня до 15 червня 2025 року включно;
  • якщо станом на 16 червня кількість поданих заяв про зарахування до 10-го класу закладу освіти не перевищує загальної кількості місць у класі (класах) закладу, конкурсний відбір не проводиться і всі діти зараховуються до закладу відповідним наказом;
  • якщо станом на 16 червня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у класі (класах) закладу освіти, діти зараховуються за конкурсом.

Заяви про зарахування та відповідні документи (їх копії) можна подати особисто, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку або в будь-який інший спосіб.

Читайте також: Зарахування до 5-ти класів у школах Одеси: порядок і строки

порядок зарахування учнів до 10-х класів

Куди звертатися для отримання додаткової інформації:

  • Київський район: вул. Філатова, 2а; тел. (048) 753 00 31, е-mail: [email protected]
  • Пересипський район: вул. Отамана Головатого, 99; тел. (0482) 34 04 72, е-mail: [email protected]
  • Приморський район: вул. Канатна, 134; тел. (048) 776 10 11, е-mail: р[email protected]
  • Хаджибейський район: вул. Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 22; тел. (048) 761 24 34, е-mail: [email protected]

Нагадаємо, з травня цього року в одеських садочках і школах подорожчає харчування. А ще в Україні скасували нагородження випускників шкіл золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні.

 

 

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою