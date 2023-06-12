К одесскому побережью течение принесло старинную амфору (фото)

На одесском пляже семья переселенцев из Херсона обнаружила старинную византийскую амфору. Находку увидели в воде во время спасения пресноводных черепах на пляже.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь».
Семья решила передать старинную находку Херсонскому областному краеведческому музею.
Амфора уже перевезена к месту назначения и скоро займет достойное место в экспозиции.
Тяжелая глиняная амфора не утонула благодаря образовавшейся в горловине сосуда земляной пробке, — сообщают на странице музея в Facebook.
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