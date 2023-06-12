До одеського узбережжя течія принесла старовинну амфору (фото)

На одеському пляжі родина переселенців з Херсона знайшла старовинну візантійську амфору. Знахідку побачили у воді під час рятування прісноводних черепах на пляжі.
Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеське життя”.
Сім’я вирішила передати старовинну знахідку до Херсонського обласного краєзнавчого музею.
Наразі амфора уже перевезена до місця призначення і згодом займе гідне місце в експозиції.
Важка глиняна амфора не потонула завдяки земляній пробці, що утворилася у горловині посудини, – повідомляють на сторінці музею у Facebook.
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