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Новости Одессы и Одесской области

Изменения климата: к 2050 году часть территории Одесской области может быть затоплена

Изменения климата: к 2050 году часть территории Одесской области может быть затоплена

Согласно новым исследованиям, опубликованных в авторитетном научном журнале Nature Communication, к 2050 году подъем уровня моря может затронуть в три раза больше людей на планете, чем считалось ранее. Некоторые из крупнейших прибрежных городов мира окажутся под угрозой уничтожения. Одесскую область, по прогнозам ученых, не минет эта участь.

О таких последствиях изменений климата предупреждает на своей странице в Facebook ректор Одесского государственного экологического университета, председатель Бассейнового совета Причерноморья, профессор Сергей Степаненко.

По существующим оценкам исследователей, в настоящее время 1 млрд человек проживет в прибрежных территориях, высота которых менее, чем 10 м выше нынешних линий прилива, в том числе 250 млн человек – на территориях, высота которых ниже 1 м.

При этом авторы статьи в журнале Nature Communication, разработали более точный способ расчета топографии земной поверхности на основе спутниковых данных, стандартного способа оценки влияния повышения уровня моря на больших территориях. Они обнаружили, что предыдущие расчеты были слишком оптимистичными.

Новое исследование показывает, что от 150 до 190 млн человек в настоящее время живут на суше, которая к середине столетия будет ниже линии прилива. Например, более 20 млн человек во Вьетнаме, почти четверть населения, живут на земле, которая подвержена риску затопления к 2050 году.

Следует отметить, что проведенные расчеты не учитывают будущий прирост населения или потерю земель в результате эрозии прибрежных районов.

Риску затопления к 2050 году подвержены и некоторые территории Одесской области – это прежде всего территории Дунайского биосферного заповедника и Нижнеднестровского национального природного парка.

В зоне возможного затопления также окажется практически вся курортная территория от Каролино-Бугаза до Затоки, Прибрежного.

Эта информация еще раз подчеркивает острую необходимость скорейшего принятия областного плана адаптации и смягчения последствий изменений климата, подчеркнул Сергей Степанеко.

Напомним, ранее Сергей Степаненко рассказывал в интервью “Одесской жизни” об угрозе экологической катастрофы в Одесской области из-за высыхания рек.

Он также пояснял, какие методики можно применять для решения проблемы водных ресурсов в нашем регионе.

Фото: Сергей Степаненко в Facebook

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