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Новости Одессы и Одесской области

Экологическая катастрофа в Одесской области: региону грозит высыхание рек

Экологическая катастрофа в Одесской области: региону грозит высыхание рек

Катастрофические последствия глобального изменения климата на планете и хищнического уничтожения человечеством природных богатств – увы, не апокалиптическая фантастика. Пыльно-солевые бури, растрескавшаяся земля, высохшие русла рек – красноречивые свидетельства подступившей вплотную к Одесской области экологической катастрофы. Одна из важнейших проблем – бездумное использование водных ресурсов. Превратится ли регион в безводную пустыню, или все же есть возможность предотвратить экологический кризис? Об этом «Одесская жизнь» беседовала с ректором Одесского государственного экологического университета, председателем Бассейнового совета Причерноморья, профессором Сергеем Степаненко.

Исчезнувшие реки и криминальный водоотвод

Украина по объему запасов пресной воды на одного человека среди 195 стран занимает 111-е место в мире. И прогноз обеспечения водными ресурсами до 2050 года южных областей страны крайне неутешителен: по расчетам ученых их сокращение превысит 50%, а в маловодные годы – 90%. В Одесской области, по крайней мере, в течение последних 20 лет климат становится все более засушливым. Это стало причиной исчезновения 60-70% малых рек и водоемов. Уже сегодня, утверждает Сергей Степаненко, ситуация с водными ресурсами в регионе – катастрофическая.

Совсем еще недавно полноводная река Тилигул питала пресной водой – одной из лучших по качеству – Тилигульский лиман. Сегодня этой реки уже не существует. А лиман – один из самых чистых на юге Украины – соединили с морем, так как соленость его, вследствие прекращения подпитки речной водой, превышала морскую.

Практически нет и Большого Куяльника – реки жизненно важной для поддержания уникального природного лечебного ресурса Куяльницкого лимана. И к «обезвоживанию» Одесского региона, убежден Сергей Степаненко, приводит не только изменения климата, но и бездумное использование водных ресурсов людьми, проживающими на берегах водоемов.

Пересохшее русло реки на Куяльнике

– На Большом Куяльнике было обнаружено более 140 искусственно созданных водохранилищ, нигде не зарегистрированных, которые забирают около 80% стока этой реки, – рассказал Сергей Николаевич. – Люди, не задумываясь о последствиях, отводят себе воду для того, чтобы напоить свою скотину, развести уток, гусей.

При этом 9/10 забранной ими воды просто испаряется в атмосферу. К тому же в подавляющем большинстве случаев отвод этот осуществляется незаконно. С местными властями, как показывает практика, всегда в этом случае договориться можно. А Водный кодекс Украины зачастую остается лишь на бумаге.

Незаконная добыча грязи в верховьях пересохшего Куяльницкого лимана

В планах – квота на воду

Кодекс запрещает распахивать поймы рек. На берегах водоемов должны быть установлены природоохранные полосы шириной не менее 50 м. Но, вероятно, землепользователи о таком документе не слыхали – и потому активно распахивают русло реки Большой Куяльник. Ведь земли эти – неучтенные, следовательно, налоги на них платить не надо. Вот и используют хищнически люди этот ресурс, не понимая, что сегодняшняя дополнительная прибыль, завтра аукнется их детям экологической катастрофой.

Абсурдная, ведущая к природному кризису ситуация эта – результат отсутствия в государстве осмысленной политики использования водных ресурсов, которых на сегодняшний день очень мало, и с каждым годом становится все меньше. И в перспективе, если положение дел не изменится, предостерегает Сергей Степаненко, вполне реальна угроза пересыхания всех рек Одесщины, кроме Дуная, Южного Буга и, возможно, Днестра.

– В этой ситуации нам необходим комплексный план управления водными ресурсами, – убежден ученый. – В Европе подобные программы успешно используют уже в течение 15-20 лет. Наконец-то приняты изменения и Водного кодекса Украины, созданы  бассейновые советы по рекам страны. Их главная задача – разработка и внедрение планов управления бассейнами рек в соответствии с требованиями Водной директивы Европейского союза.

Суть планов – рациональное использование речных водных ресурсов, сохранение экосистемы. Исходя из этого – расчет количества воды, которое можно отдать людям на хознужды. И каждый проживающий вдоль русла реки будет иметь определенную квоту водных ресурсов.

Как жить будем? Без воды и с селевыми потоками

Водность рек уменьшается, а вот интенсивность осадков увеличивается. А это приводит к подтоплениям, селевым потокам. Этим летом лавиной грязи, буквально, снесло село Молога, в 2013 году пострадали населенные пункты в Тарутинском и Арцизском районах. И план управления водными ресурсами в Одесской области предусматривает наличие в органах местного управления информации о зонах возможных затоплений.

К тому же, экологическое неблагополучие провоцируют множество социальных проблем. Как жить селам, где уже сегодня – острая нехватка воды, и тем, которым грозит эта проблема?

В колодцах сел Севериновка и Адамовка, расположенных у высохшего русла Большого Куяльника, к вечеру ее набирается 5- 6 ведер. А вот в домовых подвалах вода поднимается – дома трескаются, валятся.

Начало экологической катастрофы Куяльницких степей было положено в 50-х годах прошлого века, когда, не желая ждать милостей от природы и при этом урвать от нее поболее пахотных земель, хозяйственниками был задамбован Большой Куяльник. Правда, через некоторое время «отвоеванные» земли истощились. А достаточно полноводную еще реку перегородили, даже трубы для стока вод не установив, чтобы по дамбе вывозить с куяльницких склонов песок.

Добыча песка на Куяльнике при помощи земснаряда

Гарантированные урожаи без поливных земель на юге Одесщины, практически, невозможны. Но стоимость полива сегодня настолько высока, что хозяйства от него отказываются. В перспективе, считает Сергей Степаненко, это приведет к возврату к пастбищному животноводству, характерному для Бессарабии начала ХХ века. Если, конечно, пастбища сохранятся.

Какие методики можно применять для решения проблемы водных ресурсов, читайте в нашем следующем материале.

Фото автора и Марии Котовой

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Вероника Полищук
Вероника ПолищукПРОФИЛЬ
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