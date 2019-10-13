Экологическая катастрофа в Одесской области: региону грозит высыхание рек

Катастрофические последствия глобального изменения климата на планете и хищнического уничтожения человечеством природных богатств – увы, не апокалиптическая фантастика. Пыльно-солевые бури, растрескавшаяся земля, высохшие русла рек – красноречивые свидетельства подступившей вплотную к Одесской области экологической катастрофы. Одна из важнейших проблем – бездумное использование водных ресурсов. Превратится ли регион в безводную пустыню, или все же есть возможность предотвратить экологический кризис? Об этом «Одесская жизнь» беседовала с ректором Одесского государственного экологического университета, председателем Бассейнового совета Причерноморья, профессором Сергеем Степаненко.

Исчезнувшие реки и криминальный водоотвод

Украина по объему запасов пресной воды на одного человека среди 195 стран занимает 111-е место в мире. И прогноз обеспечения водными ресурсами до 2050 года южных областей страны крайне неутешителен: по расчетам ученых их сокращение превысит 50%, а в маловодные годы – 90%. В Одесской области, по крайней мере, в течение последних 20 лет климат становится все более засушливым. Это стало причиной исчезновения 60-70% малых рек и водоемов. Уже сегодня, утверждает Сергей Степаненко, ситуация с водными ресурсами в регионе – катастрофическая.

Совсем еще недавно полноводная река Тилигул питала пресной водой – одной из лучших по качеству – Тилигульский лиман. Сегодня этой реки уже не существует. А лиман – один из самых чистых на юге Украины – соединили с морем, так как соленость его, вследствие прекращения подпитки речной водой, превышала морскую.

Практически нет и Большого Куяльника – реки жизненно важной для поддержания уникального природного лечебного ресурса Куяльницкого лимана. И к «обезвоживанию» Одесского региона, убежден Сергей Степаненко, приводит не только изменения климата, но и бездумное использование водных ресурсов людьми, проживающими на берегах водоемов.

– На Большом Куяльнике было обнаружено более 140 искусственно созданных водохранилищ, нигде не зарегистрированных, которые забирают около 80% стока этой реки, – рассказал Сергей Николаевич. – Люди, не задумываясь о последствиях, отводят себе воду для того, чтобы напоить свою скотину, развести уток, гусей.

При этом 9/10 забранной ими воды просто испаряется в атмосферу. К тому же в подавляющем большинстве случаев отвод этот осуществляется незаконно. С местными властями, как показывает практика, всегда в этом случае договориться можно. А Водный кодекс Украины зачастую остается лишь на бумаге.

В планах – квота на воду

Кодекс запрещает распахивать поймы рек. На берегах водоемов должны быть установлены природоохранные полосы шириной не менее 50 м. Но, вероятно, землепользователи о таком документе не слыхали – и потому активно распахивают русло реки Большой Куяльник. Ведь земли эти – неучтенные, следовательно, налоги на них платить не надо. Вот и используют хищнически люди этот ресурс, не понимая, что сегодняшняя дополнительная прибыль, завтра аукнется их детям экологической катастрофой.

Абсурдная, ведущая к природному кризису ситуация эта – результат отсутствия в государстве осмысленной политики использования водных ресурсов, которых на сегодняшний день очень мало, и с каждым годом становится все меньше. И в перспективе, если положение дел не изменится, предостерегает Сергей Степаненко, вполне реальна угроза пересыхания всех рек Одесщины, кроме Дуная, Южного Буга и, возможно, Днестра.

– В этой ситуации нам необходим комплексный план управления водными ресурсами, – убежден ученый. – В Европе подобные программы успешно используют уже в течение 15-20 лет. Наконец-то приняты изменения и Водного кодекса Украины, созданы бассейновые советы по рекам страны. Их главная задача – разработка и внедрение планов управления бассейнами рек в соответствии с требованиями Водной директивы Европейского союза.

Суть планов – рациональное использование речных водных ресурсов, сохранение экосистемы. Исходя из этого – расчет количества воды, которое можно отдать людям на хознужды. И каждый проживающий вдоль русла реки будет иметь определенную квоту водных ресурсов.

Как жить будем? Без воды и с селевыми потоками

Водность рек уменьшается, а вот интенсивность осадков увеличивается. А это приводит к подтоплениям, селевым потокам. Этим летом лавиной грязи, буквально, снесло село Молога, в 2013 году пострадали населенные пункты в Тарутинском и Арцизском районах. И план управления водными ресурсами в Одесской области предусматривает наличие в органах местного управления информации о зонах возможных затоплений.

К тому же, экологическое неблагополучие провоцируют множество социальных проблем. Как жить селам, где уже сегодня – острая нехватка воды, и тем, которым грозит эта проблема?

В колодцах сел Севериновка и Адамовка, расположенных у высохшего русла Большого Куяльника, к вечеру ее набирается 5- 6 ведер. А вот в домовых подвалах вода поднимается – дома трескаются, валятся.

Начало экологической катастрофы Куяльницких степей было положено в 50-х годах прошлого века, когда, не желая ждать милостей от природы и при этом урвать от нее поболее пахотных земель, хозяйственниками был задамбован Большой Куяльник. Правда, через некоторое время «отвоеванные» земли истощились. А достаточно полноводную еще реку перегородили, даже трубы для стока вод не установив, чтобы по дамбе вывозить с куяльницких склонов песок.

Гарантированные урожаи без поливных земель на юге Одесщины, практически, невозможны. Но стоимость полива сегодня настолько высока, что хозяйства от него отказываются. В перспективе, считает Сергей Степаненко, это приведет к возврату к пастбищному животноводству, характерному для Бессарабии начала ХХ века. Если, конечно, пастбища сохранятся.

Какие методики можно применять для решения проблемы водных ресурсов, читайте в нашем следующем материале.

Фото автора и Марии Котовой