«Великая сушь» одесских степей: регион спасут бюветы и методика трех горизонтов

Бюветы, как панацея

В прошлом нашем материале Сергей Степаненко рассказал о причинах исчезновения рек в Одесской области и необходимости комплексного управления водными ресурсами.

По мнению Сергея Степаненко, единственный стратегический водный запас нашего региона – особенно его южной части – это подземные воды. Вот только добиться от руководства области запрета использовать этот ресурс в технических целях никак не удается. Мало того, нередко их бездумно загрязняют – зачем платить за вывоз жидких бытовых отходов, если можно просверлить скважину до водного горизонта и спустить туда трубу?

– Так расходовать подземные воды, преступно, – убежден ученый. – Завтра на юге области может вообще не быть воды, пригодной для питья. Правда, качество подземных вод здесь неважное, но для питьевых и бытовых целей населения надо построить очистные сооружения и бюветы. Это будет стоить гораздо дешевле, чем проведение водопроводов. К тому же, сегодня жители сел, узнав, сколько будет стоить кубометр воды, нередко пользоваться ими отказываются.

Морская вода – на вес золота

Вместе с уменьшением водных ресурсов резко ухудшается качество питьевой воды. Количество сбрасываемых в водоемы вредных веществ остается прежним. А вот разбавляются они уже гораздо меньшим объемом воды. Понятно – концентрация в ней токсичных отходов увеличивается. Так что днестровскую воду приходится все больше обеззараживать. А средства дезинфекции, применяемые у нас, высокого качества питьевой воды не гарантируют.

– Немецкие ученые в качестве альтернативы предложили рассмотреть процесс опреснения морской воды, построить промышленные установки по ее очистке – рассказал Сергей Николаевич. – Но в этом случае стоимость ее будет такой, что население разве что миллилитрами сможет чистую воду покупать.

Методика трех горизонтов

На сегодняшний день президент Владимир Зеленский включил в Программу деятельности правительства Украины план адаптации к изменению климата.

– К сожалению, у нас приоритеты смещены к решению сиюминутных проблем, на «тушение локальных очагов». Но, тем не менее, в этом году удалось из государственного бюджета получить 12,3 млн грн. на разработку проекта восстановления реки Большой Куяльник. И на его примере мы должны отработать методику восстановления экосистем хотя бы наиболее крупных рек Одесской области, – рассказал Сергей Степаненко. – А в случае решения проблемы водных ресурсов Одесщины необходимо использовать так называемую «методику трех горизонтов» – трехуровневую программу решения стратегических задач. Она предусматривает планирование неотложных мер – то, что необходимо сделать сегодня; то, что мы будем делать через три года, через пять лет; то, чего мы хотим достичь, например, к 2050 году. Если мы собираемся и дальше жить на своей земле, а не кочевать в поисках благоприятных природных условий, то обязаны решить все экологические проблемы в области. На планете сегодня почти 8 миллиардов людей, и свободных мест для кочевников нет. Так что надо наводить порядок в собственном доме.