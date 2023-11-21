Маленькие украинцы могут получить подарки ко Дню Святого Николая – что надо успеть до 2 декабря

Не за горами сказочный праздник, который очень любят дети – День Святого Николая. В этом году в связи со сменой в Украине церковного календаря этот праздник мы будем отмечать 6 декабря. А накануне Дня Святого Николая маленькие украинцы смогут получить благотворительную помощь от общественной организации Belugа.
Об условиях благотворительной программы и о том, как получить подарок к первому новогоднему празднику сообщается на странице организации Belugа в Instagram.
Как получить подарок от Святого Николая
- написать письмо Святому Николаю: рассказать о себе и своей семье;
- к письму приложить рисунок, посвященный новогодним праздникам;
- сделать фото письма и рисунка и отправить ОО Belugа в Instagram direct, а сам оригинал письма – отнести по адресу, где расположены ящики (для жителей Запорожья) либо отправить Новой почтой (г. Запорожье, Новая Почта 1. Контактное лицо: +380 95 076 52 50, Дмитрий Нога).
Читайте также: Кто такой Николай Чудотворец и как правильно отметить его день?
Правила участия в программе
- письма присылают дети в возрасте до 12 лет;
- письма без рисунка засчитаны не будут;
- обязательно указать возраст и ФИО ребенка;
- детям, не проживающим в городе Запорожье – указать обратный адрес и вместе с письмом и рисунком прислать копию свидетельства рождения ребенка;
- письма принимаются до 2 декабря 2023 года.
Как получить подарок
Для получения подарка обязательно нужно быть подписанным на соцсети https://cutt.ly/zwUoyaec и https://cutt.ly/JwUot1uF.
После передачи письма отправителям также необходимо сделать репост публикации: https://cutt.ly/EwUotUte и следить за новостями в соцсетях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фото РБК-Украина