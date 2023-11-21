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Маленькие украинцы могут получить подарки ко Дню Святого Николая – что надо успеть до 2 декабря

Маленькие украинцы могут получить подарки ко Дню Святого Николая – что надо успеть до 2 декабря

Не за горами сказочный праздник, который очень любят дети – День Святого Николая. В этом году в связи со сменой в Украине церковного календаря этот праздник мы будем отмечать 6 декабря. А накануне Дня Святого Николая маленькие украинцы смогут получить благотворительную помощь от общественной организации Belugа.

Об условиях благотворительной программы и о том, как получить подарок к первому новогоднему празднику сообщается на странице организации Belugа в Instagram.

Как получить подарок от Святого Николая

  • написать письмо Святому Николаю: рассказать о себе и своей семье;
  • к письму приложить рисунок, посвященный новогодним праздникам;
  • сделать фото письма и рисунка и отправить ОО Belugа в Instagram direct, а сам оригинал письма – отнести по адресу, где расположены ящики (для жителей Запорожья) либо отправить Новой почтой (г. Запорожье, Новая Почта 1. Контактное лицо: +380 95 076 52 50, Дмитрий Нога).

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Правила участия в программе

  • письма присылают дети в возрасте до 12 лет;
  • письма без рисунка засчитаны не будут;
  • обязательно указать возраст и ФИО ребенка;
  • детям, не проживающим в городе Запорожье – указать обратный адрес и вместе с письмом и рисунком прислать копию свидетельства рождения ребенка;
  • письма принимаются до 2 декабря 2023 года.

Как получить подарок

Для получения подарка обязательно нужно быть подписанным на соцсети https://cutt.ly/zwUoyaec и https://cutt.ly/JwUot1uF.

После передачи письма отправителям также необходимо сделать репост публикации: https://cutt.ly/EwUotUte и следить за новостями в соцсетях.

 

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Публикация от Oleksandr Beluga (@beluga_oleksander)

Фото РБК-Украина

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