Маленькие украинцы могут получить подарки ко Дню Святого Николая – что надо успеть до 2 декабря

Об условиях благотворительной программы и о том, как получить подарок к первому новогоднему празднику сообщается на странице организации Belugа в Instagram.

Как получить подарок от Святого Николая

написать письмо Святому Николаю: рассказать о себе и своей семье;

к письму приложить рисунок, посвященный новогодним праздникам;

сделать фото письма и рисунка и отправить ОО Belugа в Instagram direct, а сам оригинал письма – отнести по адресу, где расположены ящики (для жителей Запорожья) либо отправить Новой почтой (г. Запорожье, Новая Почта 1. Контактное лицо: +380 95 076 52 50, Дмитрий Нога).

Правила участия в программе

письма присылают дети в возрасте до 12 лет;

письма без рисунка засчитаны не будут;

обязательно указать возраст и ФИО ребенка;

детям, не проживающим в городе Запорожье – указать обратный адрес и вместе с письмом и рисунком прислать копию свидетельства рождения ребенка;

письма принимаются до 2 декабря 2023 года.

Как получить подарок

Для получения подарка обязательно нужно быть подписанным на соцсети https://cutt.ly/zwUoyaec и https://cutt.ly/JwUot1uF.

После передачи письма отправителям также необходимо сделать репост публикации: https://cutt.ly/EwUotUte и следить за новостями в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Beluga (@beluga_oleksander)

Фото РБК-Украина