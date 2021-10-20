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Этот день в истории: когда построили Сиднейский оперный театр?

Этот день в истории: когда построили Сиднейский оперный театр?

В 1973 году 20 октября открыли Сиднейский оперный театр. Это здание стало одним из самых узнаваемых в мире.

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Сиднейский оперный театр является символ и «визитной карточкой» крупнейшего города Австралии, а также одной из главных туристических достопримечательностей континента.

Шедевр мировой архитектуры

Здание театра признали шедевром австралийской и мировой архитектуры. Его особенностью является уникальная серия парусообразных оболочек, создающих крышу. Дизайн оперы придумал датский архитектор Йорн Утзон.

Интересные факты о Сиднейском оперном театре

  • Оперу планировалось построить за три года, потратив около семи миллионов австралийских долларов. Однако строительство затянулось на десять лет. Итоговые затраты составили около 100 миллионов.
  • На открытии театра 20 октября 1973 года присутствовала королева Австралии Елизавета II. Церемония прошла под исполнение Девятой симфонии Бетховена и сопровождалась фейерверком.
  • Проект стал одним из первых, где массово применялись тогда ещё несовершенные компьютерные расчёты. Этот опыт потом пригодился многим архитекторам по всему миру.
  • В 2007 году Сиднейская опера вошла в число 20 финалистов проекта «Семь Новых Чудес Света».
  • Площадь застройки театра занимает 1,75 гектара. Высота его достигает 183 метров, а ширина в самой широкой точке — около 120 метров.
  • В здании ежегодно проводится почти 3000 концертных мероприятий, которые каждый год посещает около 2 миллионов зрителей.
  • Паруса Сиднейского оперного театра были построены с помощью трех подъемных кранов, сделанных специально для этой работы во Франции, стоимость каждого из них  оценивалась в 100 000 долларов.
  • В театре находится самый крупный механический орган в мире, состоящий из 10 154 труб.
  • Королева Елизавета II посетила Сиднейский оперный театр пять раз.

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Фото: lassicalmusicnews.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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