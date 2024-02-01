Грипп в Одесской области: 5 тысяч учеников перешли на онлайн-обучение

Дистанционное обучение продолжится две недели. Об этом сообщает Черноморский горсовет.

«Военное время вынуждает учеников вместе одновременно находиться в бомбоубежищах, что подвергает их безопасности, потому что возможно массовое заражение вирусами. Именно поэтому, городские власти решили на две недели ограничить пребывание детей в помещениях лицеев и перевести обучение в онлайн», — сообщили в мэрии Черноморска.

По данным эпидемиологической службы, сейчас в Черноморске 30 процентов граждан болеют гриппом и ОРВИ. В основном — это дети младшего и среднего возраста.

В Одессе заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне и ниже эпидпорога на 42,1%.

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 3344 одессита, из которых 62,4% составили дети до 17-ти лет.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, за последнюю неделю зарегистрирована циркуляция вируса гриппа А, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, метапневмовирус и др.).

Заболеваемость COVID-19 в Одессе в течение прошлой недели снизилась на 41,7% и составила 28 случаев, среди которых пять детей.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, в чем опасность нового штамма Covid-19, который получил название «пирола» и «эрис».